Telde revisa las 56 adjudicaciones del Mercado Municipal que datan desde 1986

El Ayuntamiento de Telde da los pasos para la reapertura del Mercado Municipal. El gobierno local ha solicitado un informe jurídico que permitirá clarificar la situación administrativa de los puestos y ofrecer seguridad jurídica a los adjudicatarios, cuyas concesiones datan hasta de 1986. La Concejalía de Mercados ha digitalizado todos los expedientes históricos de adjudicación, que hasta ahora se encontraban archivados sin sistematización. En total, se han revisado las 56 concesiones iniciales, contrastando además la situación actual de sus titulares.

Incertidumbre

Estas concesiones administrativas, otorgadas en su día por un periodo de 15 años con posibilidad de prórrogas, no fueron objeto de resolución expresa por anteriores gobiernos, lo que generó una situación de incertidumbre para los adjudicatarios. Pese a ello, el servicio continuó prestándose durante años sin una regularización jurídica clara.

Ahora, a las puertas de la reapertura —pendiente únicamente del alta del suministro eléctrico—, el alcalde, ha impulsado la elaboración de un informe jurídico que determinará el estado actual de los contratos y permitirá adoptar las decisiones necesarias para garantizar la estabilidad y los derechos del sector. El alcalde, Juan Antonio Peña, se muestra optimista ante los resultados de este informe, que será determinante para dar cobertura legal a la veintena de adjudicatarios que actualmente desarrollan su actividad en el mercado provisional del Área Polivalente de Narea.

Este procedimiento permitirá, por primera vez, ofrecer tranquilidad real a los adjudicatarios y a sus familias, poniendo fin a una situación de incertidumbre que se arrastra desde hace décadas. Cabe recordar que las concesiones iniciales, otorgadas en 1986 por un periodo de 15 años, finalizaron en 2001, sin que desde entonces se haya adoptado resolución expresa alguna, lo que ha mantenido la actividad en un auténtico limbo administrativo.

Reubicación

El Ayuntamiento confía en que el informe jurídico puede determinar distintos escenarios, pero con la voluntad de dar respuestas y soluciones definitivas. Una vez se disponga de este análisis, el siguiente paso será abordar la reubicación de los puestos en el nuevo recinto. El sector ha planteado la posibilidad de concentrar la actividad en la planta inferior, una opción que deberá ser consensuada entre los propios adjudicatarios, ya que implicaría adaptaciones y posibles renuncias a ubicaciones concretas. En caso contrario, cada titular regresaría al puesto originalmente adjudicado.

Reapertura

Posteriormente, la Concejalía de Mercados, dirigida por Carmen Batista, iniciará un proceso de concurrencia pública para adjudicar los puestos vacantes, con el objetivo de que el Mercado Municipal abra sus puertas a pleno rendimiento.

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El alcalde, Juan Antonio Peña, destaca que “este proceso no solo permitirá abrir el mercado, sino hacerlo con todas las garantías jurídicas, algo que no se había abordado en décadas”, subrayando que se trata de “una oportunidad histórica para ordenar, modernizar y revitalizar un espacio clave para la economía local”.