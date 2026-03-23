Teror recupera en Semana Santa la procesión de 'Jesús en el Huerto de los Olivos' tras más de una década

Teror recuperará esta Semana Santa una de sus citas más esperadas. El municipio volverá a celebrar el próximo Lunes Santo la procesión de 'Jesús en el Huerto de los Olivos', una salida que no tenía lugar desde 2015 y que regresa al programa tras más de una década de ausencia. El regreso de esta procesión marcará una de las principales novedades del programa religioso de este año, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril en torno a la Basílica del Pino. La Semana Santa terorense arrancará el Domingo de Ramos con la bendición de ramos en la plaza de Nuestra Señora del Pino y la posterior procesión de la Burrita, inicio de una programación que contempla ocho procesiones a lo largo de la semana.

Durante esos días volverán a salir a la calle algunas de las imágenes más destacadas que custodia la Basílica, entre ellas varias obras atribuidas a Luján Pérez, como el Señor Atado a la Columna, la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista. Además, varias de las procesiones contarán con el acompañamiento de la Banda de Música de Teror, que pondrá música al recorrido con su repertorio de marchas procesionales.

Viernes Santo, actos centrales de la Semana Santa

Tras la recuperación de 'Jesús en el Huerto de los Olivos' el Lunes Santo, el programa continuará el Martes Santo con la procesión de Jesús Atado a la Columna y el Miércoles Santo con el Santo Encuentro. Ya el Jueves Santo se celebrará la Cena del Señor, seguida de la procesión con el Santísimo, la Hora Santa y el Vía Crucis.

Los actos centrales llegarán el Viernes Santo, con la celebración de la Pasión y Muerte del Señor, la paraliturgia del descendimiento, la procesión del Santo Entierro y, ya por la noche, la procesión de la Virgen de la Soledad. La programación litúrgica concluirá el Domingo de Resurrección, con la procesión del Señor Resucitado tras las eucaristías de la mañana.

Comienzo de los preparativos

Junto al programa estrictamente religioso, la Semana Santa de Teror volverá a incluir uno de sus actos más populares y singulares: la Quema de Judas, prevista para la noche del sábado 4 de abril, coincidiendo con la Vigilia Pascual. El acto comenzará a las 19.30 horas con un pasacalles y la quema del muñeco tendrá lugar pasadas las 22.30 horas en la Plaza de Sintes, antes de una verbena amenizada por Furia Joven y Promaster.

Como es tradición, el Judas será elaborado por vecinos del municipio y representará a un personaje conocido cuya identidad no se desvelará hasta la misma noche de la quema. El muñeco será paseado en camión por las calles del casco antes de arder entre fuegos artificiales, en un acto que combina simbolismo religioso y crítica social. Además, la Concejalía de Festejos ha animado a la población a participar en la elaboración del Judas desde el lunes 30 de marzo, a partir de las 19.30 horas, en los Almacenes Municipales, donde se trabajará durante las tardes y noches de la Semana Santa.

Programa de Semana Santa de la Parroquia de Teror

Domingo de Ramos, 29 de marzo

8:00 - 10:00/ 11:00 h. Eucaristía.

12:00 h. Bendición de Ramos en la Plaza de Ntra. Sra. del Pino.

A continuación, procesión con la imagen del Señor en la Burrita".

A la llegada a la Basílica, Eucaristía Solemne de la entrada del Señor en Jerusalén.

19:00 h. Eucaristía.

Lunes Santo, 30 de marzo

De 18:00 h. a 19:00 h. Confesiones.

19:30 h. Eucaristía.

A continuación, espacio de oración. Al finalizar, procesión con la imagen de Jesús en el Huerto de los Olivos.

Martes Santo, 31 de marzo

11:00 h. Misa Crismal, en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa Ana.

De 18:00 h. a 19:00 h. Confesiones.

19:30 h. Eucaristía.

A continuación, procesión con la imagen de Jesús Atado a la Columna.

Miércoles Santo, 1 de abril

De 18:00 h. a 19:00 h. Confesiones.

19:30 h. Eucaristía.

A continuación, procesión del Santo Encuentro.

Jueves Santo, 2 de abril

9:30 h. Oración de la mañana, Laudes.

De 10:00 h. a 13:00 h. y de 18:30 h. a 19:30 h. Confesiones.

19:30 h. Eucaristía de la Cena del Señor.

A continuación, procesión con el Santísimo hasta el lugar de la Reserva

para la adoración de los fieles.

22:00 h. Hora Santa.

Al finalizar, Vía Crucis".

Viernes Santo, 3 de abril

9:30 h. Oración de la mañana, Laudes.

De 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 18:00 h. Confesiones.

18:00 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

A continuación, Paraliturgia del descendimiento y procesión del

Santo Entierro

21:30 h. Sermón de la Soledad de la Virgen.

A continuación, procesión de la Virgen de la Soledad.

Sábado Santo, 4 de abril

9:30 h. Oración de la mañana, Laudes.

20:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 5 de abril

10:00-11:00-12:00 h. Eucaristía.

A continuación, procesión con la imagen del Señor Resucitado*.

19:00 h. Eucaristía.

Este domingo no hay Eucaristía a las 8:00 h.