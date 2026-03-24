El acusado de matar a un hombre a patadas en Mogán alega que actuó en defensa propia

El acusado de haber matado a un hombre de varias patadas en la cabeza tras una pelea ocurrida en un centro comercial de Puerto Rico, en Mogán, el 16 de julio de 2023 ha alegado este martes en juicio que actuó en defensa propia porque el fallecido trató de atacarlo con un arma blanca bajo la creencia de que le había robado cocaína. El letrado de Abdelilah el F. trata de acreditar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente y niega que su representado actuase con la intención de acabar con la vida de la víctima, Aziz el H.

En cambio, la Fiscalía considera que hubo dos enfrentamientos esa noche. El primero se habría producido cuando el fallecido empezó a molestar a varios viandantes del centro comercial Europa, lo que originó una discusión en la que el presunto homicida le propinó un fuerte empujón que hizo que se golpeara contra el muro que tenía a su espalda.

Después, sobre la una y media de la madrugada, la víctima persiguió al acusado con un instrumento alargado y puntiagudo, que supuestamente habría soltado por el camino antes de enfrentarse a él. Este último le habría dado un golpe con la mano en la cara que lo tiró al suelo y a continuación, según esta parte, le habría propinado fuertes patadas en la cabeza a sabiendas de que con esta acción podía provocarle la muerte.

Hasta 15 años de cárcel

El fiscal Miguel Pallarés califica los hechos como un delito de homicidio doloso y pide, en consecuencia, una pena de 12 años de cárcel y 200.000 euros de indemnización para los padres y los cinco hermanos de Aziz.

La acusación particular, que ejerce la letrada Rita de Cassia Alves, sostiene que se trata de un asesinato y reclama una condena de 15 años de prisión al considerar que hubo ensañamiento porque la víctima se encontraba desprotegida en el suelo. "Una persona cuando es agredida, cae al suelo y termina inconsciente queda en una situación de indefensión, y este hombre le seguía pateando y golpeando", aseguró.

El letrado de la defensa, Roque Esteban García, este martes durante su alegato en el juicio. / B. M.

El abogado de la defensa, Roque Esteban García, afirmó que el presunto autor del crimen "es una persona normal, como cualquiera de nosotros". "Salía de fiesta, tenía su familia, sus amigos y todo era normal, pero lo cierto es que tomó una decisión que en ese momento no sabía que le iba a cambiar la vida", indicó durante su alegato inicial.

El representante del acusado mantiene que Abdelilah, en un momento de tensión cuando estaba siendo intimidado por la víctima con un arma blanca, realizó "una acción que acabó con un desenlace final no predecible". La defensa, que tacha lo ocurrido como una "tragedia humana", mantiene que la víctima se encontraba en un estado de exaltación y agresivo que desencadenó la pelea. "La primera pregunta que me hizo cuando fui a prisión a hablar con él fue si no hubiese sido mejor recibir la puñalada", subrayó.

Esa noche, los viandantes que se encontraban en el lugar llamaron a los servicios de emergencias, que enviaron una ambulancia para atender al herido, aunque no refirieron en ningún momento que las lesiones fuesen fruto de una agresión. Fue ingresado en el Hospital Insular con un traumatismo craneoencefálico grave y una hemorragia, que terminaron por causarle la muerte 12 días después.

Los investigadores no tuvieron conocimiento de la agresión hasta 15 días más tarde

El agente de la Guardia Civil que instruyó las diligencias declaró en la vista oral que no tuvieron conocimiento del supuesto crimen hasta 15 días más tarde, después de que el hermano de la víctima se presentase en el juzgado diciendo que su familiar había sufrido una agresión y quería donar sus órganos. Aunque no se encontraba en el entorno donde ocurrieron los hechos, algunos testigos presentes en el lugar le narraron lo ocurrido.

El principal escollo que enfrentaron los investigadores fue el tiempo transcurrido desde el suceso, pues las imágenes de la cámara de seguridad que grabó lo ocurrido se borran cada 15 días y no pudieron verlas. Solo pudieron observar los momentos previos y posteriores a la agresión, por lo que tuvieron que reconstruir el resto en base a las declaraciones de los testigos.

Molestaba a otros viandantes

Tres personas que se encontraban en el centro comercial coincidieron este martes en que vieron cómo Abdelilah le propinaba un fuerte puñetazo a Aziz en la cabeza que le desestabilizó. Antes de eso, uno de los testigos aseguró que el fallecido estaba borracho y "molestando" a la gente que se encontraba alrededor, llegando incluso a lanzarle una papelera a un viandante.

Este observador asegura que fue a comer un kebab con el acusado y, mientras se encontraban fuera del local, se les acercó la víctima. El fallecido y el presunto homicida bajaron un tramo de escaleras y mantuvieron una conversación, hasta que en un momento dado el supuesto agresor le propinó el golpe en la cabeza.

Las imágenes de la cámara de seguridad que grabó la agresión se perdieron por el tiempo transcurrido

En ese instante, el par se vio rodeado de un grupo de personas que intentaron frenar el ataque y se colocaron delante de la víctima para que el acusado no pudiera patearle en la cabeza. "Fue una pelea. Aquí nos conocemos todos desde hace muchos años y esto fue un accidente grave, no hubo intención de matar a nadie", remarcó el trabajador de un bar que presenció lo ocurrido.

El juicio, que se celebra ante un jurado popular, continuará este miércoles con las declaraciones de los peritos y los informes finales de las partes.