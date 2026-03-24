Agüimes recepciona definitivamente la nueva urbanización de Arinaga y habilita suelo para más de 800 viviendas

El Ayuntamiento de Agüimes formalizó este martes la recepción definitiva de la nueva urbanización de Arinaga tras la firma del acta correspondiente entre el alcalde, Óscar Hernández, y la presidenta del Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado, Maribel Sosa. El trámite se produce después del acuerdo aprobado en el Pleno del pasado mes de febrero. Con la recepción, el Consistorio incorpora al patrimonio municipal los viales, las superficies dotacionales, las redes y el conjunto de infraestructuras del ámbito, que pasa a tener la consideración de suelo urbano consolidado. Esta situación permitirá al Ayuntamiento dotar a la zona de los servicios públicos necesarios y, a su vez, facilitar el desarrollo de parcelas con capacidad para de 824 viviendas.

La nueva urbanización estará ubicada frente al Monumento Natural dela Montaña de Arinaga y ocupará 460.000 metros cuadrados divididos en 450 parcelas que tienen una media de 150 metros cuadrado cada una.

Tramitación de licencias y planeamiento vigente

A partir de ahora, los propietarios podrán iniciar los trámites para la obtención de licencias, ajustándose al planeamiento vigente. La asunción municipal de estos espacios públicos implica también la gestión ordinaria de las áreas recepcionadas y abre la puerta a la continuidad en la planificación de equipamientos.

Firma de la recepción de la nueva urbanización / La Provincia

Reserva de suelo para futuras infraestructuras públicas

Entre las previsiones asociadas al nuevo ámbito urbanístico se contempla la disponibilidad de suelo para futuras infraestructuras públicas, como una superficie comercial y un nuevo centro de educación obligatoria en Arinaga, con el objetivo de reforzar los servicios destinados a la población que allí se asiente.

Crecimiento ordenado y oferta de vivienda en Agüimes

Con la firma del acta se culmina el procedimiento administrativo para la recepción de la urbanización, un paso que el Ayuntamiento enmarca en el crecimiento ordenado del municipio, el incremento de la oferta de vivienda y la consolidación de la población local.

Desde 2021

El Ayuntamiento de Agüimes autorizó la construcción de estas viviendas en 2021, pero los trabajos no comenzaron hasta marzo de 2022. Las últimas actuaciones en la zona han sido la instalación de farolas y la red de alcantarillado, además de la pavinetación de las calles.

El alcalde de la villa, Óscar Hernández, calcula que en esta nueva urbanización entrarán a vivir entre 3.500 y 4.000 peronas, un número que podría incrementarse en el futuro gracias a dos centenares de pisos que ya cuentan con licencia de obras. Así, "Arinaga va a pasar a tener una población de más de 15.000 habitantes", incrementándose considerablemente la población de este municipio del sureste grancanario.

Nuevas urbanizaciones

Además de esta urbanización, el Consistorio de Agüimes prevé impulsar la construcción de 1.700 viviendas protegidas en régimen de alquiler a precio tasado que estarán destinadas exclusivamente a personas residentes en el municipio. Para ello, recurrirá a la colaboración público-privada para afrontar el actual déficit del mercado del alquiler y la escalada de precios, convirtiéndose en uno de los primeros consistorios en aprovechar esta herramienta.

El proyecto se desarrollará en tres fases en suelo de titularidad municipal en barrios como el Cruce de Arinaga, La Goleta, Playa de Arinaga, Las Rosas, Montaña Los Vélez y La Banda. El modelo previsto pasa por la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora, que, una vez finalizadas las viviendas, las gestionará en explotación hasta recuperar la inversión realizada.