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AirBaltic refuerza su apuesta por Gran Canaria con un segundo avión basado y cuatro nuevas rutas para el próximo invierno

La aerolínea sumará conexiones regulares con Varsovia, Poznan, Katowice y Lieja desde finales de octubre de 2026, con dos frecuencias semanales por ruta

Turistas mirando las pantallas de información de vuelos en el aeropuerto de Gran Canaria.

Turistas mirando las pantallas de información de vuelos en el aeropuerto de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La aerolínea letona AirBaltic reforzará su operativa en Gran Canaria de cara a la temporada de invierno 2026/2027 con la incorporación de un segundo avión basado en el Aeropuerto de Gran Canaria y el lanzamiento de cuatro nuevas rutas regulares, una ampliación que comenzará a finales de octubre de 2026. Con esta decisión, la compañía consolida su crecimiento en la isla, donde opera desde 2023 su primera base fuera de sus mercados principales, y amplía de forma notable la conectividad internacional del destino.

La expansión permitirá incrementar la capacidad en temporada alta turística y reforzar los enlaces de Gran Canaria con Europa central y oriental, en línea con la estrategia de diversificación de mercados emisores.

Cuatro nuevas rutas con Polonia y Bélgica

Según el anuncio, airBaltic pondrá en marcha cuatro nuevas conexiones operadas con aviones Airbus A220-300, con 148 plazas, y dos frecuencias semanales en cada ruta. Tres de los nuevos enlaces conectarán Gran Canaria con PoloniaVarsovia, Poznan y Katowice—, mientras que la cuarta ruta unirá la isla con Lieja (Bélgica).

Dos aviones de AirBaltic

Dos aviones de AirBaltic / La Provincia

Estas incorporaciones se suman a la operativa actual de la aerolínea en la isla, que incluye conexiones con mercados bálticos y nórdicos como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia.

Valoración institucional y de la aerolínea

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó el alcance del refuerzo anunciado y lo vinculó a la consolidación del destino en el mercado europeo: “Es una excelente noticia para nuestro destino y refleja una apuesta firme de una aerolínea en crecimiento que no solo se ha implantado en nuestra isla, sino que sigue ampliando su presencia mediante nuevas rutas y un aumento de capacidad”.

Álamo añadió que el movimiento confirma el interés de los mercados de Europa central y oriental y contribuye a “la diversificación de nuestros mercados emisores, un aspecto clave para la sostenibilidad y competitividad del destino”.

Por parte de airBaltic, el vicepresidente de Gestión de Red, Mantas Vrubliauskas, subrayó que el segundo avión basado y la apertura de nuevas rutas “mejoran de forma significativa la conectividad estacional entre Europa y Gran Canaria” y contribuyen a incrementar el tráfico receptivo en los meses de invierno en el norte y centro del continente.

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Más plazas y mayor conectividad en temporada de invierno

La ampliación con un segundo avión basado incrementará la disponibilidad de plazas durante la temporada invernal, favoreciendo la llegada de visitantes y reforzando el posicionamiento internacional de Gran Canaria como destino de sol y clima templado. Con este crecimiento, la isla continúa fortaleciendo su conectividad aérea y su competitividad turística en el escenario europeo.

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