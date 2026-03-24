AirBaltic refuerza su apuesta por Gran Canaria con un segundo avión basado y cuatro nuevas rutas para el próximo invierno

La aerolínea letona AirBaltic reforzará su operativa en Gran Canaria de cara a la temporada de invierno 2026/2027 con la incorporación de un segundo avión basado en el Aeropuerto de Gran Canaria y el lanzamiento de cuatro nuevas rutas regulares, una ampliación que comenzará a finales de octubre de 2026. Con esta decisión, la compañía consolida su crecimiento en la isla, donde opera desde 2023 su primera base fuera de sus mercados principales, y amplía de forma notable la conectividad internacional del destino.

La expansión permitirá incrementar la capacidad en temporada alta turística y reforzar los enlaces de Gran Canaria con Europa central y oriental, en línea con la estrategia de diversificación de mercados emisores.

Cuatro nuevas rutas con Polonia y Bélgica

Según el anuncio, airBaltic pondrá en marcha cuatro nuevas conexiones operadas con aviones Airbus A220-300, con 148 plazas, y dos frecuencias semanales en cada ruta. Tres de los nuevos enlaces conectarán Gran Canaria con Polonia —Varsovia, Poznan y Katowice—, mientras que la cuarta ruta unirá la isla con Lieja (Bélgica).

Dos aviones de AirBaltic / La Provincia

Estas incorporaciones se suman a la operativa actual de la aerolínea en la isla, que incluye conexiones con mercados bálticos y nórdicos como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia.

Valoración institucional y de la aerolínea

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó el alcance del refuerzo anunciado y lo vinculó a la consolidación del destino en el mercado europeo: “Es una excelente noticia para nuestro destino y refleja una apuesta firme de una aerolínea en crecimiento que no solo se ha implantado en nuestra isla, sino que sigue ampliando su presencia mediante nuevas rutas y un aumento de capacidad”.

Álamo añadió que el movimiento confirma el interés de los mercados de Europa central y oriental y contribuye a “la diversificación de nuestros mercados emisores, un aspecto clave para la sostenibilidad y competitividad del destino”.

Por parte de airBaltic, el vicepresidente de Gestión de Red, Mantas Vrubliauskas, subrayó que el segundo avión basado y la apertura de nuevas rutas “mejoran de forma significativa la conectividad estacional entre Europa y Gran Canaria” y contribuyen a incrementar el tráfico receptivo en los meses de invierno en el norte y centro del continente.

Más plazas y mayor conectividad en temporada de invierno

La ampliación con un segundo avión basado incrementará la disponibilidad de plazas durante la temporada invernal, favoreciendo la llegada de visitantes y reforzando el posicionamiento internacional de Gran Canaria como destino de sol y clima templado. Con este crecimiento, la isla continúa fortaleciendo su conectividad aérea y su competitividad turística en el escenario europeo.