El aliviadero de Ayagaures aumentará el caudal del barranco: aviso urgente a los vecinos

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha advertido a los vecinos del barranco de Ayagaures del aumento del caudal que se producirá en las próximas horas como consecuencia del desagüe del aliviadero de la presa. El embalse está recibiendo un importante volumen de agua procedente de La Gambuesa, lo que ha acelerado su llenado desde el pasado domingo.

Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias se insta a la población a mantenerse atenta a la información oficial, prepararse ante posibles incidencias y actuar con la máxima precaución.

Carreteras cerradas por desbordamientos

El reboso de la presa de Fataga, tras las intensas lluvias registradas durante la noche y la madrugada, ha provocado el desbordamiento del barranco en la zona de Arteara. Esta situación ha obligado al cierre preventivo de la carretera GC-60 en ambos sentidos.

Asimismo, el aumento del caudal en los barrancos de Ayagaures y Chamoriscán ha motivado el cierre de la carretera de Los Palmitos y del puente de acceso a Lomo Gordo y Lomo Perera. Como alternativa, los vecinos pueden utilizar la pista colindante al Parque Acuático.

El cierre del Ecoparque afecta a la recogida de residuos

El Ecoparque del Sur permanece cerrado debido a la inundación de su acceso, lo que está dificultando el servicio de recogida de residuos. Los camiones municipales no han podido descargar, salvo algunos que han sido derivados al Ecoparque del Norte.

El Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana ante la posibilidad de que el servicio no pueda prestarse con normalidad mientras persistan estas condiciones, que podrían agravarse si continúan las lluvias en la vertiente este.

Seguridad y Emergencias pide a los vecinos de Ayagaures que se pertrechen debido al aliviadero inminente de la Presa / La Provincia

Incidencias por lluvias e inundaciones

Las precipitaciones han provocado distintas incidencias en el municipio. En Castillo del Romeral, los bomberos tuvieron que intervenir para auxiliar a dos personas que resultaron ilesas.

También se registró la inundación del paso inferior de acceso a Sonnenland, lo que obligó a su cierre temporal. La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió restablecer la circulación tras el achique del agua.

Albergue activado y playas en mal estado

El albergue provisional habilitado en el pabellón de El Tablero se encuentra al 64% de su capacidad, con 32 personas y 5 animales domésticos atendidos por Cruz Roja.

Por su parte, las playas continúan con bandera roja y prohibición de baño. La situación ha empeorado especialmente en las desembocaduras de barrancos, donde se acumulan restos de vegetación arrastrados por el agua, visibles en zonas como Las Burras, San Agustín y Maspalomas.

Riesgo de desprendimientos y llamado a la prudencia

Las autoridades advierten del riesgo de desprendimientos debido a la acumulación de lluvias y piden evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas de medianías y áreas inundables.

También se recomienda no transitar por zonas con posibilidad de deslizamientos y extremar la precaución en carretera. En Los Sitios de Abajo, tras el desbordamiento de la presa de La Sorrueda, se ha habilitado un acceso alternativo por Casas Blancas.a Sorrueda