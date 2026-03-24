Cada primavera, cuando la caña de azúcar alcanza su punto óptimo de maduración, los campos de caña de Arehucas vuelven a vivir uno de los momentos más importantes de su calendario: la zafra. Un proceso que marca el inicio de una tradición que, desde hace más de 140 años, sigue escribiéndose en la trayectoria de la marca.

La zafra no es solo una cosecha, es también una forma de preservar un legado agrícola profundamente ligado a la historia de Canarias. Un proceso que une tradición, territorio y conocimiento transmitido durante generaciones y que hoy continúa evolucionando con un firme compromiso con el cultivo responsable y el respeto por el entorno, un camino que la destilería ha reforzado recientemente con la obtención de la certificación de operador ecológico para sus cultivos de caña de azúcar.

Arehucas pone en valor la zafra y la calidad de su aguardiente, el alma de sus rones / La Provincia

Durante la zafra, la caña se recolecta en su punto exacto de maduración y se traslada a la destilería para iniciar su transformación. Este es un proceso que conecta tierra, tiempo y saber hacer transmitido de generación en generación. Tras la cosecha, la caña se muele para extraer su jugo fresco y, a partir de ahí, comienza un proceso de fermentación y destilación del que nace el aguardiente de caña, el destilado que constituye la base de los rones de la casa y que define buena parte de su identidad aromática.

El resultado es un aguardiente con un perfil fresco y expresivo, con notas herbáceas, recuerdos a té verde y un dulzor natural, que posteriormente evolucionará durante el envejecimiento en barrica.

Fundada en 1884, la destilería de Ron Arehucas es hoy uno de los grandes referentes del ron en España y uno de los símbolos históricos de Canarias. En sus bodegas reposan miles de barricas de roble americano donde los rones envejecen lentamente hasta alcanzar su carácter definitivo.

Arehucas pone en valor la zafra y la calidad de su aguardiente, el alma de sus rones / La Provincia

Pero todo ese proceso empieza mucho antes de la barrica: empieza en el campo, en la caña y en la zafra que marca el origen de todo. Porque entender el origen no es solo mirar al pasado, es también una forma de construir el futuro.