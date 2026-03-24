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Arucas suspende las clases y cierra todos los colegios del municipio por las fuertes lluvias

El Ayuntamiento ha tomado esta decisión para preservar la seguridad de los vecinos del municipio

Inundaciones en Gran Canaria

Inundaciones en Gran Canaria

Bomberos de Gran Canaria

Víctor de Castro

Las Palmas de Gran Canaria

Arucas ha sido el primer municipio este martes en dar un paso al frente y suspender las clases de todos sus colegios por las fuertes lluvias que arrecian Gran Canaria provocadas por la borrasca Therese.

Tanto los colegios públicos como los privados echan el cierre durante esta jornada, al igual que todas las instalaciones municipales. Desde el consistorio activarán el Plan de Emergencias Municipal y se pide a la población que evite el desplazamiento salvo que sea un hecho urgente.

La lluvia ha provocado que el túnel de la GC-20 este cortado debido a la cantidad de agua en su interior.

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