El barranco de Guayadeque registra importantes desprendimientos

El jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo Santana, informa sobre las consecuencias del temporal que afecta al municipio desde el pasado sábado, destacando que, aunque el viento no ha sido tan intenso como se preveía, la lluvia sí está provocando importantes incidencias. El suceso más destacado ha tenido lugar en la zona de Guayadeque, concretamente en la carretera que sube desde la Montaña de las Tierras hacia Lereta, donde el desprendimiento de una piedra de grandes dimensiones dejó a una familia incomunicada. Tras una inspección realizada ayer tarde por Santana junto a la alcaldesa Vanesa Martín, los operarios trabajan desde esta mañana en la retirada de los escombros con extrema precaución, ya que la debilidad del terreno por el agua y las vibraciones de la maquinaria pesada podrían generar nuevos desprendimientos en la zona.

El puente de La Majoreras resiste

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Además de este incidente en la cumbre, el temporal ha obligado a realizar numerosos servicios en viviendas y centros educativos debido a acumulaciones de agua superiores a lo habitual, especialmente visibles en las canchas de algunos colegios del municipio. No obstante, Santana ha puesto en valor la eficacia de las recientes mejoras de infraestructura en el puente de Las Majoreras. A diferencia de lo que ocurría hace un par de años, cuando se formaban grandes balsas de agua que incomunicaban el paso, la limpieza y renovación de los imbornales ha permitido que la zona desagüe correctamente a pesar de la fuerte tromba caída entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Finalmente, el jefe policial ha señalado que, aunque en zonas como el barranco de Guayadeque se ha podido ver correr el agua de forma llamativa.