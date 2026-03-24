El bocadillo de tortilla que triunfa en Gran Canaria por menos de 4 euros: abierto desde 1963

Hay bocadillos que se convierten en auténticas joyas gastronómicas, La Garriga es uno de los locales más míticos de Gran Canaria. Desde 1963 llevan ofreciendo su famoso bocadillo de tortilla y se ha consolidado como una parada obligatoria en la isla.

La creadora de contenido gastronómico @taniapyetku lo ha probado el bocadillo recientemente en uno de los establecimientos y no ha dudado en recomendarlo a sus seguidores, destacando su sabor y su precio. "Este es el bocadillo de tortilla más famoso de Gran Canaria", afirma.

Un bocadillo que triunfa desde 1963

El bocadillo se prepara desde 1963, y su éxito se nota porque "no paran de sacar bandejas que duran un asalto", asegura en el vídeo. Además, hay clientes que llevan 50 años disfrutándolo.

El secreto de esta en la esponjosidad de su tortilla con un característico toque a chorizo que lo hace "sabroso e inconfundible"

Este bocadillo se ha convertido en una opción habitual tanto para el día a día como para llevártelo a la playa o disfrutarlos junto a amigos. Uno de los puntos que le ha llevado a conseguir su fama es su formato y su precio, accesible para todos los bolsillos.

Precio económico y más opciones

Uno de los grandes atractivos del bocadillo es su precio, ya que por 3,45 euros los clientes pueden disfrutar de un bocadillo simple pero de calidad. Su precio lo convierte en una opción accesible para comer algo rápido.

Además, "te lo preparan calentito en plancha" para que se disfrute como recién hecho, potenciando su sabor y textura. Se puede pedir para llevar o consumir en el propio local.

Aunque el bocadillo de tortilla es el gran protagonista, el establecimiento ofrece otras alternativas pensadas para completar su oferta gastronómica y satisfacer a todos sus clientes:

Carne mechada

Solomillo con queso

Pollo desmenuzado

Locales

Estos bocadillos son un clásico en Gran Canaria, y cuenta con tres estabeciemitnos repartidos por la capital.