El bocadillo de tortilla que triunfa en Gran Canaria por menos de 4 euros: abierto desde 1963
Se caracteriza por su esponjosidad y su toque a chorizo
Hay bocadillos que se convierten en auténticas joyas gastronómicas, La Garriga es uno de los locales más míticos de Gran Canaria. Desde 1963 llevan ofreciendo su famoso bocadillo de tortilla y se ha consolidado como una parada obligatoria en la isla.
La creadora de contenido gastronómico @taniapyetku lo ha probado el bocadillo recientemente en uno de los establecimientos y no ha dudado en recomendarlo a sus seguidores, destacando su sabor y su precio. "Este es el bocadillo de tortilla más famoso de Gran Canaria", afirma.
Un bocadillo que triunfa desde 1963
El bocadillo se prepara desde 1963, y su éxito se nota porque "no paran de sacar bandejas que duran un asalto", asegura en el vídeo. Además, hay clientes que llevan 50 años disfrutándolo.
El secreto de esta en la esponjosidad de su tortilla con un característico toque a chorizo que lo hace "sabroso e inconfundible"
Este bocadillo se ha convertido en una opción habitual tanto para el día a día como para llevártelo a la playa o disfrutarlos junto a amigos. Uno de los puntos que le ha llevado a conseguir su fama es su formato y su precio, accesible para todos los bolsillos.
Precio económico y más opciones
Uno de los grandes atractivos del bocadillo es su precio, ya que por 3,45 euros los clientes pueden disfrutar de un bocadillo simple pero de calidad. Su precio lo convierte en una opción accesible para comer algo rápido.
Además, "te lo preparan calentito en plancha" para que se disfrute como recién hecho, potenciando su sabor y textura. Se puede pedir para llevar o consumir en el propio local.
Aunque el bocadillo de tortilla es el gran protagonista, el establecimiento ofrece otras alternativas pensadas para completar su oferta gastronómica y satisfacer a todos sus clientes:
- Carne mechada
- Solomillo con queso
- Pollo desmenuzado
Locales
Estos bocadillos son un clásico en Gran Canaria, y cuenta con tres estabeciemitnos repartidos por la capital.
- Calle Alonso Alvarado, 16
- Calle Perú, 44
- Calle General Mas de Gaminde, 7
- El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
- La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria
- La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
- Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
- Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
- “Soy la borrasca Therese y hoy no tengo ganas de llover”: el vídeo viral del humorista canario Aarón Gómez que arrasa en redes
- La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán
- Alerta en Gran Canaria: las lluvias de Therese mantienen en vilo a Canarias hasta el jueves por la noche