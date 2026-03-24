La borrasca Therese castiga a Telde con cortes de luz y deja aislados a vecinos en Bocabarranco

El municipio de Telde se encuentra en una situación crítica este martes debido al fuerte impacto de la borrasca Therese, que ha provocado graves incidentes desde el mediodía. Las intensas precipitaciones han causado cortes generalizados en el suministro eléctrico, afectando especialmente a los barrios de San Juan, San Francisco, El Chorrillo y La Rocha, entre otros puntos del municipio. El Ayuntamiento ya ha notificado estas incidencias a la empresa suministradora, que se encuentra trabajando para restablecer la normalidad en los hogares afectados lo antes posible.

La situación más preocupante se vive en la zona costera, donde la crecida de la desembocadura del barranco ha dejado completamente aislados a los vecinos de Bocabarranco y a los operarios de la planta desaladora. A este escenario se suma el desbordamiento del barranco de Tecén, complicando aún más las comunicaciones. Ante la gravedad de los hechos, el alcalde Juan Antonio Peña y el concejal de Seguridad, Miguel Rodríguez, se han desplazado hasta el lugar junto a efectivos de la Policía Local para coordinar las labores de rescate y encontrar vías de acceso que permitan la evacuación de las personas atrapadas. Al mismo tiempo, la vigilancia se extrema en el Barranco Real de Telde, donde el agua corre con gran fuerza a la altura del Puente de los Siete Ojos, en la zona de El Cubillo.

Juan Antonio Peña explicó esta mañana que la mayor parte de las precipitaciones se las llevó en esta ocasión la zona alta, principalmente Cazadores y Tecén, esta última por la fuerza del agua que venía del barranco de San Miguel, de Valsequillo. El alcalde se personó en Tecén para avisar e informar a vecinos y vecinas del peligro de posibles desprendimientos por la cantidad de agua que había absorbido la tierra. Entre los barrancos que corrían esta mañana estaba el de Hornos del Rey, que se alimenta del barranco de Las Goteras y que los residentes de la zona afirman que hacía 20 años que no lo veían correr, y el barranco de La Solana.

En la zona de costa del municipio de momento no se han registrado incidencias importantes.