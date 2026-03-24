La borrasca Therese provoca unas 50 incidencias en Santa Brígida: cortes, desprendimientos e inundaciones

La borrasca Therese está dejando una jornada especialmente complicada en Santa Brígida, donde el Ayuntamiento acumula ya casi medio centenar de incidencias relacionadas con desprendimientos, cortes de carreteras, caída de árboles, farolas, muros e inundaciones en viviendas. El concejal de Seguridad, Adrián Camacho, detalla que los servicios de emergencia trabajan de forma simultánea en varios puntos del municipio.

Entre las afecciones más importantes destaca el corte de la GC-324, desde el acceso del puente de Las Meleguinas hacia la carretera de Cruz de Morales y Pino Santo, una vía que permanece cerrada desde las 11.00 horas por la presencia de abundante agua sobre la calzada. Según explica Camacho, en este punto confluye los cauces del barranco Merdejo, que se ha desbordado, invadiendo la carretera.

También permanece cerrada la bajada de Cruz de La Milagrosa, donde el agua ocupa por completo la calzada. A esto se suma la situación en la carretera de Las Laderas, en el barrio de Pino Santo Alto, donde varios vecinos han quedado incomunicados por los desprendimientos. En la zona ya trabaja una retroexcavadora y el Ayuntamiento confía en que la vía pueda quedar liberada a lo largo de la tarde.

Caída de árboles

Además de las carreteras cortadas, el municipio registra otras muchas vías afectadas parcialmente por la caída de árboles y desprendimientos de muros. En estos momentos, los equipos municipales atienden de manera simultánea cinco o seis desprendimientos, mientras mantienen también una vigilancia constante sobre el barranco de La Angostura, especialmente a su paso por Las Meleguinas, donde se ha producido una crecida importante.

Uno de los episodios más delicados afecta precisamente a este último barrio. El Ayuntamiento está pendiente del posible desalojo de una vivienda tras el derrumbe de parte de su fachada, un incidente ocurrido durante la tarde de este mismo día. Los bomberos ya se han desplazado al lugar para evaluar el estado del inmueble y han recomendado el desalojo, al igual que la Policía Local. Por el momento, el consistorio está a la espera de confirmar si los vecinos podrán alojarse con familiares o allegados. En caso contrario, el municipio dispone de un recurso de acogida en el salón de actos del club de mayores, aunque hasta ahora no ha sido necesario reubicar a ninguna persona.

Presa del Gamonal

Camacho también ha señalado otra incidencia singular en la presa del Gamonal, que está sufriendo un rebose "por todos lados", una imagen que, según asegura, no había visto nunca. Aunque no se trata de una de las incidencias más graves, sí ha llamado la atención de los vecinos.

A lo largo del día, los efectivos también han tenido que intervenir en viviendas afectadas por inundaciones, sobre todo en garajes y sótanos, además de atender numerosas incidencias menores relacionadas con el temporal.

Desde el Ayuntamiento se mantiene el seguimiento continuo de la evolución de la borrasca y se pide a la población que extreme la precaución y evite desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas mientras continúan las labores de limpieza y asistencia.