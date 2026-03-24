La borrasca Therese provoca el derrumbe del restaurante El Secuestro en Teror

El municipio de Teror atraviesa una situación "caótica" tras las intensas lluvias registradas por la borrasca Therese en las últimas horas, que han provocado múltiples incidencias, entre ellas el derrumbe parcial del restaurante El Secuestro. El suceso se produjo pasado el mediodía y la primera intervención en la zona corrió a cargo de la Policía Local, que acordonó el área e impidió el acceso incluso a los dueños ante el riesgo de nuevos colapsos. "No sabemos si la otra parte también puede venirse abajo", advirtió el alcalde, José Agustín Arencibia. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, todo apunta a que el derrumbe se produjo por un corrimiento de tierra provocado por la acumulación de agua.

El alcalde señaló que la retirada de escombros no será sencilla, ya que gran parte del material se ha desplazado hacia el barranco. Además, recordó que la actuación también dependerá de los propietarios. Por el momento, la zona permanece acordonada y sin acceso, mientras el Ayuntamiento prioriza la atención a las personas afectadas y la recuperación de los accesos en distintos puntos del municipio.

Carreteras cortadas

El incidente del restaurante se enmarca en un escenario mucho más amplio de emergencia en el municipio. Arencibia describió una situación de gran complejidad, con numerosas carreteras cortadas, desprendimientos y varios núcleos de población incomunicados. "Hay un montón de carreteras cortadas porque se han caído paredes, no paran de llamar los vecinos y tenemos varios pagos totalmente aislados", afirmó.

Entre las incidencias más destacadas, el Ayuntamiento ha tenido que cerrar la carretera entre La Molineta y Arbejales por desprendimientos. Además, en ese mismo barranco de la zona se evacuó a una familia por riesgo con la colaboración de Protección Civil, mientras que en Guanchía tres personas han sido realojadas en el pabellón municipal, habilitado como recurso de emergencia.

Servicios desbordados

El alcalde reconoció que durante la mañana los servicios municipales se vieron desbordados ante la acumulación de incidencias, lo que obligó a movilizar recursos adicionales. "Por ejemplo, hemos tenido que tirar de maquinistas de Aguas de Teror para poder atender la emergencia", explicó.

Actualmente, el Ayuntamiento trabaja con los medios disponibles, entre los que se cuentan dos tractores, para despejar caminos y permitir al menos el acceso peatonal a las viviendas de los vecinos afectados.

Llamamiento a la prudencia

Ante la situación, el alcalde hizo un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones. "Pedimos que nadie suba al municipio y que los vecinos no salgan de sus casas salvo que sea absolutamente necesario", indicó.

Arencibia subrayó además la excepcionalidad del episodio meteorológico: "Yo no recuerdo una situación como esta en el municipio. Hemos tenido otras borrascas, pero una caída de agua como la de esta madrugada y esta mañana, no".