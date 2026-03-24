El Cabildo ordena el desalojo de los vecinos próximos a la presa de Ayagaures por la borrasca Therese
La evacuación se centra en las viviendas situadas junto al cauce del barranco
El Cabildo ha ordenado el desalojo de Ayagaures, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, por la situación de riesgo provocada por la borrasca Therese. La presa de Ayagaures está llena y podría empezar a aliviar agua en las próximas horas, según ha informado el organismo isleño, por lo que se permitirá el tránsito de vehículos hasta las 21:30 de este martes y después se hará una nueva medición entre las 23:00 y las 00:00.
La evacuación se centra en las viviendas situadas junto al cauce del barranco, que es la zona de mayor peligro. En las partes altas, en cambio, se ha dado la posibilidad de evacuar de forma preventiva o permanecer confinados.
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