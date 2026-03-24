Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ThereseAviso urgente en la Presa de FatagaPrecio de la gasolina en CanariasCriptoestafa en CanariasCarmelo RamírezUD Las Palmas
instagramlinkedin

Canarias declara la situación de emergencia por riesgo de inundaciones en Gran Canaria debido al paso de la borrasca Therese

La provincia de Santa Cruz de Tenerife se mantiene en alerta y Lanzarote y Fuerteventura en prealerta

Paso de la borrasca Therese por Arucas y Bañaderos este martes, 24 de marzo

Paso de la borrasca Therese por Arucas y Bañaderos este martes, 24 de marzo

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales en Gran Canaria desde este martes debido al paso de la borrasca 'Therese'.

Al respecto, el presidente, Fernando Clavijo, que se trasladará a la isla en barco desde Tenerife junto a personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación que durante la mañana ha estado en contacto con el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

En este sentido, tras resaltar la coordinación entre instituciones, comentó que las presas de Gran Canaria están llenas en la actualidad y que, debido a la lluvias de los últimos días, el suelo es incapaz de asimilar más agua.

Clavijo, que ha tenido que aplazar su comparecencia de este martes en el Parlamento de Canarias, añadió que esta situación hace que los barrancos lleven más agua y que las corrientes afecten a las infraestructuras.

Según informa el Gobierno regional, al mismo tiempo se mantiene la situación de alerta por inundaciones en El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife; y de prealerta en Fuerteventura y Lanzarote.

Se trata de una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

De esta manera, se espera que, por el paso de la borrasca 'Therese', estos martes y miércoles las islas estén muy cerca de su centro, lo que implica que las precipitaciones puedan ser desorganizadas, con núcleos convectivos localmente importantes y dispersos por toda la zona de Canarias.

Desde la mañana de este martes se prevén precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero especialmente en el nordeste de la isla de Tenerife.

Sobre todo, se esperan en el este y sur de Gran Canaria, donde un vórtice al sur de la isla está generando un penacho convectivo que ha entrado en la isla, barriendo la misma de sur a norte y generando, lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas, e inundaciones significativas dispersas por toda la isla.

En estas tres islas las precipitaciones se mantendrán hasta primera hora por la tarde, con acumulados en 12 horas de que pueden superar los 100 milímetros por la tarde.

Previsión para la tarde

Más adelante y ya más entrada la tarde, habrá precipitaciones intensas también en la isla de La Palma, especialmente en el Norte y Este, donde puede haber acumulados en 1 hora de más de 40 milímetros; las lluvias serán también persistentes en la isla, con acumulados en 12 horas de hasta 130 milímetros a las 23.00 horas, y tendiendo a remitir a lo largo de la madrugada hacia la noche.

Noticias relacionadas y más

En La Palma, ya desde las 16.00 horas, se esperan rachas de viento fuertes en las cumbres de toda la isla, con velocidades entre 70 y 90 kilómetros por hora, pudiendo superar los 90 kilómetros por hora en puntos de las cumbres del Norte, y tendiendo a amainar desde las 22.00 horas, aunque con algún pulso de viento fuerte aún en horas de la madrugada del miércoles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
  2. La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria
  3. La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
  4. Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
  5. “Soy la borrasca Therese y hoy no tengo ganas de llover”: el vídeo viral del humorista canario Aarón Gómez que arrasa en redes
  6. “Puede morir gente si se toma a broma”: alerta por la crecida del barranco de Fataga en Gran Canaria
  7. Alerta en Gran Canaria: las lluvias de Therese mantienen en vilo a Canarias hasta el jueves por la noche
  8. La Aldea rebosa de agua y alegría con la borrasca Therese

La UME se despliega en Gran Canaria por la borrasca Therese tras declararse la emergencia por inundaciones

La UME se despliega en Gran Canaria por la borrasca Therese tras declararse la emergencia por inundaciones

La ULPGC faculta a los centros para pasar la docencia a formato híbrido

La ULPGC faculta a los centros para pasar la docencia a formato híbrido

Canarias declara la situación de emergencia por riesgo de inundaciones en Gran Canaria debido al paso de la borrasca Therese

Canarias declara la situación de emergencia por riesgo de inundaciones en Gran Canaria debido al paso de la borrasca Therese

Educación mantiene el horario lectivo de mañana este martes en los colegios de Gran Canaria y pasa a modalidad online el miércoles

Educación mantiene el horario lectivo de mañana este martes en los colegios de Gran Canaria y pasa a modalidad online el miércoles

Inundaciones en varios puntos de Vecindario

Inundaciones en varios puntos de Vecindario

El barranco de Guayadeque registra importantes desprendimientos

El barranco de Guayadeque registra importantes desprendimientos

Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME

Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME

Arucas suspende las clases y cierra todos los colegios del municipio por las fuertes lluvias

Tracking Pixel Contents