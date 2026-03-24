El Carnaval de Maspalomas vuelve a aplazar la Gala Drag por la borrasca Therese: se celebrará el jueves

La Concejalía de Festejos, Eventos y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana informa del aplazamiento de la Gala Drag del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, prevista para mañana miércoles 25 de marzo, que se celebrará finalmente el jueves 26.

Esta decisión se adopta por motivos de seguridad, tras la actualización de la situación de emergencia a nivel autonómico por riesgo de inundaciones, lluvias y fenómenos costeros, declarada por el Gobierno de Canarias con motivo de la borrasca Therese. Asimismo, se atiende a la actualización del Plan Insular de Emergencias (PEIN), que ha elevado la emergencia a Nivel 2 en Gran Canaria, así como a las indicaciones y recomendaciones del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de San Bartolomé de Tirajana.

En estos momentos, los servicios de emergencia se encuentran plenamente activados y actuando en distintos puntos del municipio, por lo que resulta prioritario no comprometer recursos necesarios para la atención a la ciudadanía.

Como consecuencia de este aplazamiento, queda cancelado el Carnaval Canino previsto para el jueves 26.

Las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría de las condiciones a partir del jueves, lo que permitirá celebrar la Gala Drag con todas las garantías.

En cuanto a la programación del viernes 27, queda cancelado el Rescate de la Sardina debido a fenómenos costeros adversos, mientras que se mantiene la celebración de la Gala del Turista, tal y como estaba prevista en el escenario del Carnaval.

La Gran Cabalgata se mantiene para el sábado 28 de marzo. No obstante, queda pendiente determinar si las carrozas podrán permanecer estacionadas en la avenida TTOO Tui tras finalizar el recorrido o si, en su defecto, deberán ser desviadas directamente a la GC-1.

Respecto a los mogollones, queda suspendido el previsto para el jueves 26, mientras que se mantienen los programados para el viernes 27 y sábado 28, siempre en función de la evolución de la situación y de las recomendaciones de seguridad de las autoridades competentes.

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La Concejalía de Festejos, Eventos y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que todas las decisiones adoptadas responden a un criterio prioritario de seguridad.