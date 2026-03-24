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Crítica situación en San Mateo con desprendimientos, escorrentías y carreteras cortadas

El concejal y teniente de alcalde José Déniz recomienda a los vecinos que no salgan de casa y eviten circular por las carreteras

Directo borrasca Therese, sigue la última hora

José Déniz pide a los vecinos de San Mateo que no salgan de sus casas

José Déniz pide a los vecinos de San Mateo que no salgan de sus casas

Héctor Rosales

Johanna Betancor Galindo

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

La tarde de este martes ha quedado marcada por la alerta en la zona de San Mateo, donde por las lluvias de la borrasca Therese -que seguimos en directo- se han registrado desprendimientos y escorrentías que afectan a la carretera general, especialmente desde la zona de La Hiedra hasta el Guiniguada. El Ayuntamiento y el 112 han solicitado a los vecinos permanecer en sus viviendas hasta nuevo aviso, salvo que su residencia se encuentre en riesgo por inestabilidad. Así lo ha expresado el concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Mateo, José Déniz, en un vídeo difundido por redes sociales.

La situación más grave se ha registrado en el barrio de La Hiedra, donde el desprendimiento de una ladera ha dejado aislada la zona. José Déniz explicó que se ha producido un suceso se produjo alrededor de las 15:15 horas, y la carretera general GC-42, a la altura del restaurante Guiniguada, quedó cortada por barro y piedras. Se trata de una situación que podría estar relacionada con la rotura de una tubería del canal gestionado por Emalsa, lo que habría desestabilizado el terreno y provocado el deslizamiento de grandes cantidades de tierra. Las autoridades han insistido en mantener la calma, evitar acercarse a los cauces y seguir estrictamente las indicaciones oficiales hasta que se pueda determinar la magnitud del incidente.

Cortes de carretera y desprendiemientos

En la zona trabajan efectivos de la Guardia Civil y servicios municipales, centrados en la limpieza de carreteras y la evaluación de daños. No obstante, las autoridades reconocen que la magnitud de los desprendimientos dificulta establecer un plazo para la reapertura de las vías afectadas.

Además de este punto crítico, se han registrado cortes de carreteras en varias zonas del municipio, entre ellas, Utiaca, Las Lagunetas, Aríñez y Lomo Carbonero, debido principalmente a desprendimientos y colapsos de muros y laderas.

Según indicó el edil, el Ayuntamiento ha contactado con los vecinos de zonas superiores y se recomienda evitar desplazamientos, especialmente por Utiaca, Ariñez y Lomo Carbonero, donde se registran múltiples desprendimientos.

La Policía Local y Protección Civil, junto con los servicios de emergencia, han establecido protocolos de seguridad para controlar la situación y garantizar que las vías estén libres para el tránsito de los equipos de rescate. También se confirmó que la carretera de La Hiedra es impracticable, dado que la escorrentía se ha extendido por varias zonas.

Espacio para acoger a los vecinos

Ante lo que está ocurriendo, el Ayuntamiento ha anunciado la habilitación del local social, en coordinación con Cruz Roja, para acoger a los vecinos que no puedan acceder a sus viviendas.

Noticias relacionadas y más

La borrasca Therese ha provocado numerosas incidencias en distintos puntos de San Mateo, con carreteras cortadas, desprendimientos y barrios parcialmente incomunicados. El número total de incidencias aún no ha podido ser cuantificado, aunque desde el Ayuntamiento señalan que son "muchísimas" y están muy repartidas por todo el municipio.

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