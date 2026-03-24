Educación mantiene el horario lectivo de mañana este martes en los colegios de Gran Canaria y pasa a modalidad online el miércoles

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias mantiene el horario lectivo y el servicio de comedor este martes por la mañana en todos los centros educativos de Gran Canaria. La medida, adoptada en coordinación con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Ejecutivo canario, busca evitar desplazamientos en las horas que pueden resultar más complicadas por la borrasca Therese.

En los turnos de este martes de tarde y de noche, la actividad presencial se ha suspendido. Para el miércoles, 25 de marzo, la actividad lectiva se pasa a modalidad telemática en aquellos casos que se permitan por las circunstancias. De no ser posible, quedarán suspendidas por completo.

Esta decisión llega tras el cambio meteorológico que ha sufrido la isla, donde las abundantes lluvias han sido protagonistas durante este martes. Las fuertes precipitaciones han provocado inundaciones, cortes de carreteras, desbordamiento de barrancos e, incluso, el aislamiento de dos núcleos como Fataga y Arteara.

Bomberos de Gran Canaria

Arucas fue el primer municipio en suspender las clases a primera hora de la mañana debido a las fuertes trombas de agua que registró el municipio desde la madrugada.

Cambio de formato en la ULPGC

Las inclemencias meteorológicas también han llevado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a facultar a los Decanos y Directores de los centros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para adoptar las medidas necesarias y extraordinarias para garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Desembocadura del barranco de La Ballena en Las Canteras / La Provincia

El jueves y viernes de la semana pasada, la Consejería ya había suspendido las clases presenciales en todo el Archipiélago y trasladado la actividad lectiva a modalidad telemática, medida que afectó también a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL).

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, dispuso este martes que los centros tengan autonomía para decidir si seguir la docencia en formato telemático, presencial o híbrida, con la garantía de no penalizar al alumnado que no pueda trasladarse al centro.