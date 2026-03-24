La Guardia Civil intensifica su labor de auxilio y seguridad durante la borrasca Therese

La Guardia Civil ha intervenido este martes en numerosos servicios realizados en la isla de Gran Canaria a consecuencia de los efectos de la borrasca Therese. Durante la mañana, los agentes han desarrollado actuaciones de auxilio, rescate y apoyo a la ciudadanía en distintos municipios de la isla.

Entre los hechos más destacados, la Guardia Civil ha colaborado en el desalojo de doce vecinos de seis viviendas afectadas por el derrumbamiento de una casa cueva en Teror, siendo reubicados en el Polideportivo municipal habilitado por el Ayuntamiento. En Bañaderos, municipio de Arucas, se han registrado inundaciones en varias viviendas a causa de la crecida del barranco, ocasionando únicamente daños materiales. También se produjo la inundación del túnel de acceso a Arucas, lo que obligó al corte temporal de la vía, y el cierre del CEIP Cercados Espino por la imposibilidad de acceso al centro, afectando a un total de sesenta alumnos. Además, se han registrado desprendimientos en la carretera GC-120, entre los puntos kilométricos 1 y 3, en la zona de Cazadores-Telde, y se ha procedido al alivio controlado de agua desde la Presa de Las Niñas hacia la Presa de Soria. Asimismo, en Teror se produjo el derrumbe parcial del restaurante “El Secuestro”, que se encontraba cerrado al público, sin que se registraran daños personales.

En materia de auxilios y rescates, los agentes auxiliaron a un varón con posible infarto en el barrio de El Hornillo, en Mogán, trasladándolo hasta una zona accesible en la GC-505, donde una ambulancia del Servicio Canario de Salud continuó con su evacuación al centro de salud de Arguineguín. De igual modo, en el municipio de Valsequillo se prestó ayuda a dos personas incomunicadas en la zona de Era Mota para facilitarles el abastecimiento de agua.

Por otra parte, diversas zonas permanecen incomunicadas debido a desprendimientos y acumulaciones de agua en la red viaria. Entre ellas se encuentran los barrios de La Culata y Los Manantiales, en Tejeda, con unas cien personas afectadas; Fataga, en San Bartolomé de Tirajana, donde la acumulación de agua mantiene la vía cortada; y el barrio de Bco. Hondo, en Gáldar, donde se desalojó de forma preventiva a unas veinte personas por riesgo de desbordamiento de la Presa Los Pérez. El acceso al barrio de El Hornillo, en Agaete, también permanece cerrado por desprendimientos y la imposibilidad de circulación de vehículos. Asimismo, los barrios de Barranco de Arguineguín, Barranquillo Andrés, Los Caideros y Filipinas se encuentran aislados debido al corte de la carretera GC-505, afectando a aproximadamente un millar de personas.

Ante esta situación, continúa activo el dispositivo especial de convoyes de traslado para garantizar la entrada y salida segura de los residentes en las zonas afectadas por los cortes en la GC-505. En total, se han llevado a cabo nueve convoyes, en los que se ha facilitado el traslado de 330 personas y 214 vehículos, priorizando los desplazamientos de emergencia, el acceso a servicios esenciales y el abastecimiento de suministros en las áreas aisladas. Estas operaciones se han desarrollado en coordinación con Protección Civil, personal del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos implicados, asegurando en todo momento la protección y asistencia de los vecinos.

Actualmente, permanecen cortadas o con restricciones varias carreteras de la isla, entre ellas la GC-20, GC-75, GC-200, GC-210, GC-219, GC-231, GC-324, GC-350, GC-400, GC-60, GC-608, GC-606, GC-605, GC-505, GC-550 y GC-602.

La Guardia Civil continúa trabajando de forma coordinada con los diferentes organismos implicados en la emergencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos, la fluidez del tráfico y el auxilio a los vecinos afectados, hasta el restablecimiento de la normalidad en toda la isla.