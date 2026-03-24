Inundaciones en varios puntos de Vecindario

La borrasca Therese ha provocado intensas precipitaciones en el municipio de Santa Lucía de Tirajana durante la madrugada de este martes, 24 de marzo de 2026, lo que ha obligado al Ayuntamiento a mantener activo el Plan de Emergencias Municipal. Ante los numerosos incidentes registrados, el alcalde Francisco García ha recomendado encarecidamente a la población evitar los desplazamientos entre el casco urbano de Vecindario y la zona alta del municipio, informando de que la subida por Temisas se encuentra cerrada, mientras que en la carretera de los Cuchillos es necesario circular con extrema precaución. Asimismo, permanecen cortados los accesos a Fataga por el barranco, la subida a Las Carboneras y el paso al barranquillo de Pozo Izquierdo, reiterándose la prohibición de aparcar o circular cerca de los cauces de los barrancos y de la presa de La Sorrueda.

Imagen de una de las calles de Vecindario tras las fuertes lluvias en la madrugada de hoy. / LP/DLP

A lo largo de la noche, los servicios de Seguridad, Emergencias, Policía Local y Protección Civil han trabajado intensamente para atender inundaciones en puntos críticos como el centro de salud de Doctoral, viviendas en las calles Guatatiboa y Valle Inclán, y el aparcamiento de la trasera del teatro Víctor Jara. También se han registrado problemas de alcantarillado en la calle Velázquez y grandes bolsas de agua en la calle Isla de La Graciosa, que obligaron al cierre temporal del tráfico, así como la inundación del cruce del barranco Hoya de la Negra. Como medida preventiva, se han suspendido todas las actividades en instalaciones deportivas al aire libre y se ha cancelado el mercadillo de los miércoles. En el ámbito social, el albergue de emergencias instalado en el pabellón deportivo de El Doctoral, gestionado por Cruz Roja con la colaboración de Protección Civil, acogió durante la pasada noche a siete personas sin hogar y permanece abierto con capacidad para atender a quienes lo necesiten.