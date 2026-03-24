El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Hoy, martes 24 de marzo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la Gasolina 95 está a 1,197€ el litro. La estación OCÉANO EL CARRIZAL de Ingenio en la isla de Gran Canaria, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,199€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Antigua, en la isla de Fuerteventura. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, tiene el gasoil a 1,285€ el litro. En Agüimes, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,289€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,257€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,257€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX de Agüimes en AVENIDA DEL SURESTE, 1 tiene un precio de 1,289€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, martes 24 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 1,197€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, OCÉANO EL CARRIZAL, en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, donde el litro está a 1,199€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,257€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,257€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,249€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,249€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,289€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,289€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5, a 1,379€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,379€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,285€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,304€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,264€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,279€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,284€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,396€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,257€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,280€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,197€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,229€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,297€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

La estación de servicio H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 ofrece el gasoil a 1,329€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,339€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, martes 24 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR, que ofrece el mismo carburante a 1,277€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,280€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,299€ el litro en Calle Alegría 2.

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