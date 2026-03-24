El presidente del Cabildo de Gran Canaria advierte: “El riesgo no ha pasado” con 32 presas aliviando y 22 carreteras cortadas en Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha advertido este martes tras la reunión de coordinación de emergencias que la isla sigue en una situación de riesgo pese a la aparente mejoría. “El riesgo no ha pasado, el peligro sigue estando presente”, ha subrayado, al tiempo que ha confirmado que Gran Canaria se mantiene en nivel 2 de emergencia durante la tarde, noche y madrugada.

Morales ha explicado que durante la mañana la isla ha estado bajo la influencia de una estructura convectiva “de extrema gravedad”, que ha calificado como un episodio “histórico”, sin precedentes similares. Como ejemplo, ha destacado los 152 litros por metro cuadrado registrados en Bañaderos, una cifra “inusual y extraordinaria”.

Aunque en estos momentos la situación es más tranquila y la evolución parece favorable, ha advertido de que Gran Canaria continúa dentro de una zona de bajas presiones y alta inestabilidad que se mantendrá al menos hasta la noche del miércoles o la madrugada del jueves. En este contexto, no se descarta que se repitan durante la próxima madrugada fenómenos tormentosos similares a los de las últimas horas.

Desalojos en Ayagaures y seguimiento en barrancos

En relación con las presas, el presidente ha señalado que sigue aumentando el número de embalses que están aliviando o rebosando: 32 presas en toda la isla, tanto grandes como pequeñas. El volumen de agua acumulada durante este episodio supera ya los 18 millones de metros cúbicos. Entre ellas, ha mencionado la situación de La Sorrueda y Ayagaures, esta última a apenas 1,3 metros de iniciar el alivio. También ha indicado que, en el caso de Las Niñas, la mayor parte del agua (en torno al 90%) se está derivando hacia el canal de La Lumbre, con una incidencia limitada en el barranco de Arguineguín.

En cuanto a la red viaria, Morales ha detallado que actualmente hay 22 carreteras cortadas, algunas con daños estructurales importantes. Además, se han registrado complicaciones de tráfico incluso en vías de alta capacidad. Entre las zonas más afectadas se encuentran accesos a núcleos como La Culata, Arguineguín, Tenteniguada o Las Lagunetas (San Mateo), donde aún se está evaluando el alcance de los daños.

Respecto a los núcleos de población, ha indicado que en el barranco de Arguineguín se mantiene la atención a los vecinos mediante convoyes organizados por la Guardia Civil. En Ayagaures, las viviendas situadas junto al barranco serán desalojadas, mientras que el resto del barrio podrá optar entre evacuar o permanecer confinado hasta tener mayor certeza sobre la evolución del caudal.

En La Culata, ya se ha habilitado un paso alternativo, aunque las lluvias dificultan su uso, y se espera que pueda ser utilizado con mayor normalidad a partir de mañana. El Hornillo continúa desalojado, mientras que Fataga ha sido reabierto, aunque se está evaluando un desprendimiento que podría afectar de nuevo a la circulación.

Morales ha insistido en la necesidad de mantener la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades ante un episodio que sigue activo y cuya evolución es aún incierta.