Balance de la borrasca Therese en Gran Canaria: 300 incidentes en el norte, 24 presas a rebosar y más de 4 millones de euros para arreglar la infraestructura
El Cabildo de Gran Canaria estima en 4 millones de euros los daños materiales por la borrasca Therese, aunque la cifra podría duplicarse según el presidente Antonio Morales
Therese continúa azotando el Archipiélago. En Gran Canaria ha obligado a movilizar a 2.000 efectivos y elevar al nivel dos de emergencia, solicitando el apoyo de la UME -que se encuentra interviniendo la zona de Bañaderos, que ha recibido 153 litros de agua-. Los daños materiales que se han producido hasta el momento supondrán, según la estimación del Cabildo, un coste de 4 millones de euros, aunque, en palabras del presidente Antonio Morales, esperan “que supere esta cifra en casi el doble”.
24 presas grancanarias están al límite de su capacidad y se encuentran aliviando o rebosando, una cuestión que complica la situación al no poder contar con la capacidad de estos embalses para frenar el impacto de las precipitaciones.
En las últimas horas, el fenómeno alcanzó una especial virulencia, sobre todo en el norte de la isla: el 112 registró unos 300 incidentes a lo largo del día, casi la mitad que en el resto de días de la borrasca. A nivel autonómico, la misma unidad de emergencias registró 1.500 incidentes y 21 personas han tenido que ser socorridas en todo Canarias, de carácter leve.
Así lo ha dicho el presidente del Cabildo de Gran Canaria, junto al consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y el director técnico del Plan Insular de Emergencias (PEIN), Federico Grillo, en una comparecencia a las 13.30 horas de este martes para hacer balance de la situación en la isla por la borrasca. A última hora, se contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que no dio declaraciones sobre la situación del Archipiélago.
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