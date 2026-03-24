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Telde alerta de una "crecida repentina" en todos los barrancos del municipio

El Ayuntamiento avisa a la población a través de los canales oficiales

El barranco de Tecén corre desde esta mañana.

El barranco de Tecén corre desde esta mañana. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Telde

El Ayuntamiento de Telde ha avisado a la población que tengan precaución ante una crecida repentina en todos los barrancos debido las lluvias que están cayendo en las zonas alta y de medianías y que discurre por distintos cauces. El alcalde Juan Antonio Peña informa en sus redes y en las oficiales del Ayuntamiento de "máxima precaución en los barrancos" y subraya que hay una crecida repentina de todos los cauces, por lo que se prohíbe su tránsito y acercamiento. "Estamos en una situación crítica en los barrancos. En todos", manifiesta. El barrando de Tecén ha aumentado su caudal en pocas horas de forma considerable.

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