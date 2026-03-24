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La ULPGC faculta a los centros para pasar la docencia a formato híbrido

Ante la situación meteorológica, los centros podrán pasar a docencia híbrida, que combina online y presencial, en la medida de lo posible

Imagen de grandes piedras en la zona de Montaña de Las Tierras de Guayadeque

Imagen de grandes piedras en la zona de Montaña de Las Tierras de Guayadeque / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Ante la situación de fuertes lluvias que se vive en la jornada de hoy en la provincia de Las Palmas, el Rector de la ULPGC, Lluís Serra, ha resuelto facultar a los Decanos y Directores de los centros en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para adoptar las medidas organizativas extraordinarias que consideren oportunas a fin de garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria, como primer objetivo, y de asegurar en la medida de lo posible la continuidad y el normal desarrollo de la actividad académica.

Por ello, según ha dispuesto el Rector en su resolución, los centros podrán decidir con autonomía si seguir, en función de su disponibilidad, la docencia de forma telemática o híbrida, con garantía de no penalización para aquel alumnado que no puede trasladarse hasta el centro, al que no se le registrará falta de asistencia.

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De igual forma, el personal docente e investigador, y el personal técnico, de gestión, administración y servicios no se verá penalizado en el caso de que, por seguridad, no pueda desplazarse hasta su puesto.

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