La UME se despliega en Gran Canaria por la borrasca Therese tras declararse la emergencia por inundaciones

La Delegación del Gobierno en Canarias ha autorizado el despliegue de efectivos y medios materiales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Gran Canaria para apoyar al Cabildo ante las múltiples incidencias provocadas por las lluvias asociadas a la borrasca Therese.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha confirmado a través de sus redes sociales que se ha aceptado la petición de intervención ante la situación generada en la isla, que ya ha sido declarada en emergencia por riesgo de inundaciones.

En estos momentos, la coordinación del operativo corresponde al Gobierno de Canarias, después de que la situación haya sido elevada del nivel 1 al nivel 2 de emergencia, lo que permite la movilización de recursos estatales como la UME.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado que los mandos de la UME en el archipiélago ya están en contacto con el Ejecutivo autonómico y el Cabildo de Gran Canaria para evaluar los medios necesarios y determinar las zonas de actuación prioritarias.

El despliegue se produce en un contexto de intensas lluvias que están generando inundaciones, cortes de carreteras y numerosas incidencias en distintos puntos de la isla.