Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ThereseAviso urgente en la Presa de FatagaPrecio de la gasolina en CanariasCriptoestafa en CanariasCarmelo RamírezUD Las Palmas
instagramlinkedin

La UME se despliega en Gran Canaria por la borrasca Therese tras declararse la emergencia por inundaciones

El Gobierno autoriza la intervención de la Unidad Militar de Emergencias mientras el archipiélago eleva la situación a nivel 2 por las intensas lluvias

Paso de la borrasca Therese por Arucas y Bañaderos este martes, 24 de marzo

Paso de la borrasca Therese por Arucas y Bañaderos este martes, 24 de marzo

José Pérez Curbelo

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La Delegación del Gobierno en Canarias ha autorizado el despliegue de efectivos y medios materiales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Gran Canaria para apoyar al Cabildo ante las múltiples incidencias provocadas por las lluvias asociadas a la borrasca Therese.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha confirmado a través de sus redes sociales que se ha aceptado la petición de intervención ante la situación generada en la isla, que ya ha sido declarada en emergencia por riesgo de inundaciones.

En estos momentos, la coordinación del operativo corresponde al Gobierno de Canarias, después de que la situación haya sido elevada del nivel 1 al nivel 2 de emergencia, lo que permite la movilización de recursos estatales como la UME.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado que los mandos de la UME en el archipiélago ya están en contacto con el Ejecutivo autonómico y el Cabildo de Gran Canaria para evaluar los medios necesarios y determinar las zonas de actuación prioritarias.

Noticias relacionadas y más

El despliegue se produce en un contexto de intensas lluvias que están generando inundaciones, cortes de carreteras y numerosas incidencias en distintos puntos de la isla.

TEMAS

  1. El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
  2. La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria
  3. La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
  4. Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
  5. Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
  6. “Soy la borrasca Therese y hoy no tengo ganas de llover”: el vídeo viral del humorista canario Aarón Gómez que arrasa en redes
  7. La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán
  8. Alerta en Gran Canaria: las lluvias de Therese mantienen en vilo a Canarias hasta el jueves por la noche

Canarias suspende las clases presenciales: miércoles telemático en Gran Canaria, Tenerife y La Palma por la borrasca Therese

Canarias suspende las clases presenciales: miércoles telemático en Gran Canaria, Tenerife y La Palma por la borrasca Therese

Maribel, aislada desde el viernes en el barranco de Arguineguín por la borrasca Therese: “Ya no podemos ni llegar al puente”

Maribel, aislada desde el viernes en el barranco de Arguineguín por la borrasca Therese: “Ya no podemos ni llegar al puente”

Arehucas pone en valor la zafra y la calidad de su aguardiente, el alma de sus rones

Arehucas pone en valor la zafra y la calidad de su aguardiente, el alma de sus rones

Parón en la ULPGC: suspendida toda la actividad presencial por la borrasca

Parón en la ULPGC: suspendida toda la actividad presencial por la borrasca

La UME se despliega en Gran Canaria por la borrasca Therese tras declararse la emergencia por inundaciones

La UME se despliega en Gran Canaria por la borrasca Therese tras declararse la emergencia por inundaciones

El bocadillo de tortilla que triunfa en Gran Canaria por menos de 4 euros: abierto desde 1963

El bocadillo de tortilla que triunfa en Gran Canaria por menos de 4 euros: abierto desde 1963

Canarias declara la situación de emergencia por riesgo de inundaciones en Gran Canaria debido al paso de la borrasca Therese

Canarias declara la situación de emergencia por riesgo de inundaciones en Gran Canaria debido al paso de la borrasca Therese

Inundaciones en varios puntos de Vecindario

Inundaciones en varios puntos de Vecindario
Tracking Pixel Contents