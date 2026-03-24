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Valsequillo sufre incidencias por la borrasca Therese: carreteras cortadas y vecinos incomunicados

Vecinos del Rincón de Tenteniguada y Las Vegas quedaron aislados por algunas horas

Riadas y desprendimientos en el Rincón de Tenteniguada, en Valsequillo

Riadas y desprendimientos en el Rincón de Tenteniguada, en Valsequillo

La Provincia

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

El municipio de Valsequillo ha sufrido este martes varias incidencias a causa de la borrasca Therese, especialmente por desprendimientos de piedra y barro sobre distintas carreteras, aunque a última hora de la jornada la mayoría de los problemas habían podido resolverse.

La incidencia más destacada de la mañana se registró en la GC-41, donde se produjo un corte total de la vía entre Tenteniguada y la zona de El Montañón, en dirección hacia San Mateo. Según ha precisado el alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, el punto exacto se localizó en la zona de El Montañón, aproximadamente a un kilómetro de este enclave. La carretera pudo reabrirse durante la mañana gracias a la actuación de medios propios del Ayuntamiento y del servicio de Carreteras.

Aislamiento

Ya por la tarde, uno de los principales problemas se situó en el acceso al barrio del Rincón de Tenteniguada, que permaneció totalmente aislado durante dos o tres horas. También en Las Vegas se produjo otro corte total en la vía que conduce hacia Los Arenales. En ambos casos, la causa fue la acumulación de piedra y barro sobre la calzada, sin que se produjera un desprendimiento de la propia carretera.

A última hora, la situación había mejorado de forma notable. En el caso del Rincón de Tenteniguada, quedó un carril abierto, mientras que en Las Vegas ya se había conseguido reabrir ambos carriles.

Desprendimientos

Además de estas incidencias principales, el municipio ha registrado pequeños desprendimientos en distintas vías, que se han ido resolviendo a lo largo del día con recursos municipales.

Para hacer frente a la situación, el Ayuntamiento ha movilizado a todos los recursos disponibles, incluidos los voluntarios de Protección Civil, los efectivos de la Policía Local y el personal del área de servicios municipales. También ha sido necesario recurrir a maquinaria pesada de autónomos del municipio, concretamente a dos tractoristas de la zona, conocidos como Bolaños y Manuel Jesús, más conocido como Chuchi, que han colaborado en las tareas de limpieza y reapertura de carreteras.

Incomunicados

Por otro lado, el alcalde ha señalado que Protección Civil llevó agua a dos vecinos de la zona de Era Mota que habían quedado incomunicados. Se trata de un enclave situado por encima de Las Vegas y antes de llegar a El Troncón. Según explicó, estas personas demandaban agua potable, ya que sí disponían de alimentos.

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Pese a la complejidad de la jornada, el Ayuntamiento destaca que las principales incidencias han podido ser atendidas y que, salvo puntos concretos, la circulación se ha ido restableciendo progresivamente en el municipio.

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