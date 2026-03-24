Los vecinos de Arteara y Fataga, confinados: la borrasca Therese deja en Gran Canaria carreteras cortadas y múltiples incidencias
Alerta naranja por lluvias en Gran Canaria: carreteras cortadas, vecinos confinados y múltiples incidencias
Las lluvias registradas durante la madrugada de este martes, 24 de marzo, han provocado importantes incidencias en Gran Canaria, especialmente en la zona sur de la isla, donde se ha decretado alerta naranja por precipitaciones.
Uno de los puntos más afectados es Fataga, donde el aumento de las lluvias ha generado problemas en el caserío de Arteara. En esta zona ya se han detectado desbordamientos de cauces y afecciones a la carretera, lo que ha obligado a las autoridades a cortar la vía tanto por la parte superior como inferior debido al riesgo de desprendimientos.
Como medida de seguridad, se ha procedido al confinamiento de la población en Arteara y Fataga, ante la peligrosidad de la situación y la acumulación de agua en la zona.
Incidencias también en Telde, Las Palmas y Arucas
Las precipitaciones no solo han afectado al sur. También se han registrado problemas en municipios como Telde, Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, donde las lluvias han sido especialmente intensas durante la madrugada.
En el sureste de la isla, efectivos de bomberos han tenido que intervenir en diversas asistencias técnicas, especialmente en el entorno de Arinaga, donde se han realizado achiques de agua en garajes y naves industriales del polígono.
Además, algunas carreteras anexas han tenido que ser cerradas por inundaciones, debido al gran volumen de agua acumulado.
Llamamiento a evitar desplazamientos
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por fenómenos observados, lo que implica un riesgo importante y la necesidad de extremar las precauciones.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos durante la mañana, especialmente en horas de entrada a colegios y centros de trabajo, para reducir riesgos.
La actividad escolar se mantiene
Pese a la situación meteorológica, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ha emitido por el momento ningún comunicado oficial, por lo que la jornada escolar se mantiene con normalidad.
Las autoridades insisten en la importancia de mantener la precaución, informarse por canales oficiales y evitar zonas inundables, ante la previsión de que las lluvias continúen a lo largo del día.
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