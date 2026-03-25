San Bartolomé de Tirajana
Doce drags optan al cetro del Carnaval de Maspalomas tras dos retrasos seguidos
Los presentadores de la gala son Roberto Herrera y Drag Sethlas y la actuación musical correrá a cargo de la cantante Mónica Naranjo y María Isabel
Tras dos retrasos consecutivos debido a las complicaciones meteorológicas tras el paso de la borrasca 'Therese', el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 celebrará su noche más icónica y transgresora este jueves con la Gala Drag a partir de las 21:20 horas. Bajo la alegoría 'El Mundo del Circo', el acto será retransmitido en directo a nivel nacional a través de La 2 de TVE.
La gala será presentada por Roberto Herrera, quien recordó que Maspalomas fue “el primer gran escenario” de su carrera y por Borja Casillas (Drag Sethlas), quien resaltó la importancia cultural de los drag en los escenarios internacionales.
El director artístico, Josué Quevedo, adelantó que la obertura de la gala se desarrollará en una gran tómbola "dentro de un circo llamado Libertad" y aseguró que será una gala dinámica, ágil y centrada en los drags, "quienes son la esencia del espectáculo".
La gala contará con las actuaciones de Mónica Naranjo y María Isabel y se celebrará en el C.C. Yumbo, cuyo aforo es de 1.700 personas. La organización ha asegurado que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas, a pesar de los cambios en el programa.
Apertura de puertas
La apertura de puertas será a las 19:00 horas y desde la organización recomiendan que los asistentes ocupen los asientos antes de las 20:30 horas, ya que, a partir de ese momento, los pases perderán su validez.
La obertura de la gala se desarrollará en una gran tómbola dentro de un circo llamado Libertad
El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, destacó que la seguridad de los vecinos y visitantes "ha sido la prioridad en todo momento". Con la situación ya estabilizada, "el municipio está preparado para llevar a cabo una de sus citas más emblemáticas, que refleja los valores de libertad, diversidad y proyección internacional".
Maurice Damen, director de Ventas de RIU Hotels Canarias y Madeira, expresó el orgullo de la cadena hotelera por colaborar en el Carnaval de Maspalomas, un evento clave para el turismo, que atrae a miles de visitantes y mantiene altos niveles de ocupación hotelera durante estas fechas.
La Gala Drag es la gala por excelencia de nuestro Carnaval
La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó por su parte que la Gala Drag es la “gala por excelencia” y recordó que ha sido clave en la creación de una escuela en torno al mundo drag, promoviendo talento y creatividad, con valores de libertad reconocidos tanto dentro como fuera de Canarias.
Debido a que los servicios de seguridad y emergencias continúan activados en el municipio, los mogollones previstos para la noche del jueves han sido cancelados, retomándose la programación habitual durante las noches del viernes y sábado.
Candidatas a Drag Queen
- Shiky (José David Batista Falcón), patrocinado por Servatur Hotels con la fantasía 'Hogar, dulce hogar', del diseñador José David Batista.
- Los Turkish (Salvador Jiménez y Carlos Coca), patrocinado por Complejo Rural La Perdiz de Molinca, con la fantasía 'En las mareas del Caribe, estos mariquitas se despiden', del diseñador Daniel Guzmán Rivero.
- La Giovadrag (Giovanni Izquierdo), patrocinado por Mundo Patineta, Elite Van, El Rincón Erótico y Cabildo de Gran Canaria, con la fantasía 'Kimera, el Despertar bajo la Carpa del Gran Showman', del diseñador Giovanni izquierdo, La Giovadrag.
- Ávalon (Osvaldo Cabrera Rocha), patrocinado por Juventud Canaria, Clínica Dental Claramunt y Full Cargo. Fantasía 'Y entonces florecí cuando nadie más miraba", del diseñador: Osvaldo Cabrera Rocha.
- Armek (Pedro Llomar Miranda González), patrocinado por Divinity y Cheyennes Club, fantasía 'Yo no nací para reinar, nací para ser eterno", diseñador Nancy Henríquez González.
- Ígnea (Sergio Encinoso Domínguez), patrocinado por Carrozas José Halcón, con la fantasía 'Dame un grrr, un que?', del diseñador Néstor Santana.
- Hefesto (Yeremy González Hernández), patrocinado por Ángel Díaz Tattoo, con la fantasía 'Terapia de choque', diseñado por Yeremy González y Néstor Santana.
- Ego (Daniel Hernández Rodríguez), patrocinado por Clínica Dental Tirma López, Distinto Pub Musical y CVision, con la fantasía 'Ay Chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI', del diseñador Kilian Betancor Falcón.
- Acrux (Neftalí Betancor Rodríguez), patrocinado por Connecting Bingo y con la fantasía 'Quien no arriesga no gana... ¿y tú apuestas por mi?', del diseñador Nefalí Betancor.
- Eiko (Echedey Fernández Trujillo), patrocinado por Dormitorum y la fantasía 'Objeto volador no identificado', de los diseñadores Carla Domínguez, Sara Aguinaga y Manuel Yenedey Velázquez.
- Sequins (Samuel José Torres Ojeda), patrocinado por Excmo. Ayuntamiento de Arucas, Vervia Asesores y Carrozas José Hacón. Fantasía 'Lo que el bisturí se llevó... Estoy más estirá que un chicle', diseñador Josep López Martí.
- Yshia Taisma (Eduardo David del Rosario Taisma), patrocinado por Nettronica S.L. con la fantasía '¡Fonita, La Yshia esta revirá! pero aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda...', del diseñador: Zoilo Alejandro García.
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