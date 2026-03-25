Ayagaures alivia sin daños y Gran Canaria encara la vuelta progresiva a la normalidad

El director técnico del Plan de Emergencias de Gran Canaria ha informado de que el plan de emergencia por riesgo de inundaciones se mantiene activo a nivel autonómico durante este miércoles 25 de marzo. Durante la noche, el número de incidencias se ha reducido de forma notable, concentrándose principalmente en caídas de piedras y problemas de alumbrado.

Como novedad, la presa de Ayagaures ha aliviado durante la madrugada con un caudal adecuado, sin provocar daños ni desbordamientos en el cauce, lo que ha permitido mantener la situación bajo control.

Vuelta a la normalidad con cautela

A lo largo de la mañana se autorizará la entrada progresiva de vecinos en la zona, de forma controlada y bajo la supervisión de fuerzas de seguridad, bomberos y los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, a los que se sumará Arguineguín como en días anteriores.

Pese a la mejoría, persisten daños en infraestructuras y accesos, por lo que continúan los trabajos para restablecer la normalidad lo antes posible. Entre los puntos más afectados destacan Utiaca y La Yedra, donde se está evaluando el estado de las vías.

Durante la jornada de hoy se analizará la evolución de la situación, marcada todavía por cierta inestabilidad y la activación de un aviso amarillo por precipitaciones a partir de las 12.00 horas. En función de esta evolución, se tomarán decisiones sobre el mantenimiento o la desactivación del nivel de emergencia.