El bochinche de Gran Canaria con vistas a la montaña que tienes que probar sí o sí: ofrece cocina canaria tradicional y medias raciones para compartir

Hay establecimientos en Gran Canaria que ofrece cocina canaria tradicional con buenas vistas a los paisajes de la isla. Uno de ellos es el Bochinche La Lechuza, un local que conquista el paladar de sus clientes con sus elaboraciones caseras y tradicionales.

El bochinche se ha ganado la visita tanto de los vecinos como de quienes visitan la isla, ya que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan comida típica del archipiélago en un entorno privilegiado. Además, muchos lo visitan tras realizar rutas de senderismo por la zona.

Cocina canaria casera

Los creadores de contenido @viajandocontanda visitaron hace un tiempo el establecimiento y no dudaron en compartir la experiencia con sus seguidores, donde destacan las especialidades del local y que "tiene las 3B, Bueno, Bonito y Barato".

En su vista, comenzaron con el queso asado con miel de palma y gofio, un plato que calificaron como "muy rico". Una de la los aspectos que destacan del bochinche es que "hay muchas media raciones", algo que ofrece a los clientes la posibilidad de probar más platos.

Continuaron con la carajaca, que para "quienes no son conocedores de esa terminología, es hígado de ternera", explican en el vídeo. El solomillo de cerdo con ajo y perejil y acompañado de papas fritas y tomate fue otro de los platos elegidos. El cerdo frito es otro de los platos típicos de la gastronomía canaria que ofrece el establecimiento.

Como broche final, sus postres caseros son obligatorios para los amantes de dulce y los creadores de contenido disfrutaron de la tarta de queso con arándanos.

Horario y ubicación

Bochinche La Lechuza se encuentra en la GC-15, Vega de San Mateo. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de los platos que ofrece el local. Además, el trato familiar y cercano es otro de los puntos fuertes del local que destacan sus comensales.

Abre de jueves a domingo de 12:00 a 17:00 horas, y la cocina hasta las 16:00 horas, ofreciendo solo servicio de almuerzo. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.