Bop Pop, Lornoar, Cristina Mahelo, Lajalada y Yeray Rodríguez llegan al 35º Espal de Vecindario

El Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, Espal, celebra este año su edición número 35 con el lema ‘Desde el río hasta el mar’. Desde el 10 al 18 de abril en el teatro Víctor Jara, los centros educativos del municipio y la plaza de Los Algodoneros se hablará de solidaridad y habrá conciertos, Feria del Libro Solidario, teatro, foro de activismo y derechos humanos, bailes y comidas del mundo y diferentes actividades que tienen en común la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las guerras y las violencias.

El alcalde Francisco García y la concejala de Solidaridad Arminda Santana presentaron la programación del Espal ante diferentes colectivos sociales que participan en el encuentro solidario. Los colectivos implicados son asociaciones vecinales como las Ampas, Asociación de Mujeres Valentina, Asociación Mujeres Unidas del Mundo y Casa Argentina El Ombú.

La inauguración del festival será el 10 de abril con Bailes y Músicas del Mundo, la exposición de fotografías Para contar mi historia y el espectáculo de canción, décima y memoria titulado Yo te quiero libre dirigido por el verseador Yeray Rodríguez. El sábado 11 de abril La Escrig Producciones representará la obra Con siete estrellas verdes, y el domingo 12 de abril se proyectará la película La voz de Hind sobre el genocidio en Gaza.

Foro Internacional de Derechos Humanos

Del 13 al 16 de abril será el Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social, donde se hablará entro otros asuntos del Tribunal Internacional contra el Genocidio y de ‘Migrar es un derecho’. El 15 de abril se presentará la exposición de dibujos escolares ‘Vendría la paz’, habrá también una obra de teatro protagonizada por quince jóvenes migrantes, el 16 se proyectará el documental ‘Aminethu, 50 años de ocupación’, el 17 será la proyección del documental La hora robada y el jueves 16 en el Foro el comunicador catalán y crítico televisivo Bop Pop establecerá un diálogo con la activista canaria Koldobi Velasco sobre la necesidad de los afectos y el pensamiento crítico para hacer frente a los discursos de odio. El viernes 17 volverá Bop Pop con Daniel Bayona en el teatro Víctor Jara con el monólogo ‘Hablar no sirve de nada’.

El alcalde de Santa Lucía Francisco García destacó que “creo que existen pocos encuentros solidarios que tengan 35 años de trayectoria, y creo que en Santa Lucía debemos estar orgulloso de tener este encuentro que contribuye a la sensibilización de la población sobre la defensa de los derechos humanos y de pueblos como el palestino o los saharauis”. El primer edil invitó “a toda la ciudadanía a participar en el foro de derechos humanos y en las diferentes actividades programadas durante el Espal”. La concejala de Solidaridad Arminda Santana agradeció “al personal municipal, colectivos sociales y de producción que hacen posible cada año el ESPAL”. Santana añadió que “este año volverán a estar presentes la causa saharaui y la del pueblo palestino, cuyo lema de lucha hemos cogido como lema de la edición de este año”.

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El sábado 18 de abril será el ESPAL en la calle, en la plaza de Los Algodoneros y la Avenida de Canarias con la Feria del Libro Solidario, el encuentro de colectivos, el teatro para familias, el podcast en directo ‘Jilorio cultural’, concurso de rap y los conciertos de Cristina Mahelo y Lajalada, la camerunesa Lornoar y el grupo musical palestino 47 soul, que mezcla sonidos tradicionales con música moderna y reivindicativa.