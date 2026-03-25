La borrasca Therese deja una veintena de carreteras cortadas en Gran Canaria: estas son las seis vías más afectadas

La borrasca Therese, activa desde el pasado 18 de marzo, ha dejado una veintena de cortes o restricciones en carreteras de Gran Canaria por desprendimientos, crecidas de barrancos y descalces en la calzada. Las afecciones han estado repartidas por toda la isla, pero han repercutido especialmente en zonas de cumbre, medianías y sur. Aunque el número de vías cerradas ha llegado a superar la treintena en los momentos más críticos del temporal, la cifra se sitúa este 25 de marzo levemente por debajo de la veintena.

El impacto más severo del temporal se concentra en seis carreteras que requerirán obras de reconstrucción y cuya reapertura se prolongará durante meses. Se trata de la GC-608 en el acceso a La Culata de Tejeda; la GC-400 en Ariñez (San Mateo); la GC-60 en el entorno de Ayacata (Tejeda); la GC-654 entre Risco Blanco (Artenara y Mogán), la GC-550 en Temisas (Agüimes) y la GC-421 en la zona de La Yedra (San Mateo). En todos estos casos, los daños afectan a la propia estructura de la vía.

Uno de los casos más complejos es el acceso a La Culata, donde la rotura de dos pequeñas balsas generó una avalancha que arrasó la carretera. La escorrentía corrió como un río desbordado que llegó a proyectar un vehículo barranco abajo a gran distancia y terminó por derribar un muro de hormigón de 20 metros de contención de la carretera, dejando el paso completamente inutilizado. El barrio, con unos cien vecinos, permanece parcialmente aislado, con acceso únicamente peatonal y una vía alternativa habilitada de forma provisional en una finca privada para garantizar la conexión.

Dos roturas en la misma vía

La situación se repitió Ariñez, donde ya se había cortado un tramo de la vía por un derrumbe con la borrasca Emilia, acaecido en diciembre del año pasado. El pasado sábado colapsó un muro que provocó el descalce y posterior derrumbe de parte del pavimento de la carretera a apenas un kilómetro donde ya se estaba actuando de emergencia.

Además, en Temisas se registraron daños relevantes tras el colapso del muro de contención en la GC-550, a la altura del kilómetro 7,8, donde la circulación permanece restringida. Mientras se plantea la actuación para restablecer la vía y se habilita un paso alternativo, los vecinos que acceden desde Agüimes solo pueden circular hasta el tramo previo al corte, siendo la alternativa para llegar a Santa Lucía la GC-65, conocida como la carretera de Los Cuchillos

Por su parte, en la GC-60, la carretera entre Ayacata y Tejeda se vio afectada por la caída de numerosas piedras que causaron daños importantes tanto al pavimento como al vallado de seguridad de la vía. Se trata de la calzada sobre la que cayó una enorme piedra de cerca de 15 toneladas, que fue demolida con el uso de maquinaria pesada durante dos días de trabajos. En La Yedra una avalancha de barro obligó a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, evidenciando la magnitud del episodio en algunas zonas de la isla y la GC-654 entre Artenara y Mogán se cerró por el descalce de la plataforma de la vía.

Trabajos de limpieza

En paralelo, el servicio de Carreteras del Cabildo avanza en las labores de limpieza y retirada de escombros en las vías afectadas por el temporal, cuyos plazos de reapertura se irán materializando de forma progresiva conforme se garantice la seguridad. En este sentido, continúan cerrados tramos desde los primeros días del temporal, como la GC-505 entre Las Crucitas y Cercados de Espino (Mogán), por la crecida del barranco de Arguineguín, que ha dejado aislados a un millar de vecinos, o amplios sectores de la GC-210 entre La Aldea y Artenara, ya que las presas de La Aldea han estado desaguando.

En el sur, la gestión de los embalses ha obligado a cerrar la GC-504 en Ayagaures y la GC-602 en el barranco de Fataga para facilitar el alivio de presas. De manera preventiva, por riesgo de desprendimientos, están cerrados enclaves como la GC-200, en el acceso a Tirma y al Mirador del Balcón, además del tramo de la GC-606 en El Carrizal de Tejeda. En el mismo sentido, se mantienen restricciones en la GC-324, entre Pino Santo y Las Meleguinas (Santa Brígida), donde solo se permite el paso a residentes, en un contexto de elevada inestabilidad del terreno.

Y entre los cierres más recientes figuran la GC-307 en El Zumacal (Valleseco), la GC-381 en La Milagrosa (Las Palmas de Gran Canaria) y la GC-153 en La Bodeguilla (San Mateo), afectada por desprendimientos. También permanecen cortadas la GC-42 entre Utiaca y El Lomito, la GC-422 en el cruce con La Solana (San Mateo) y la GC-219 entre Teror y Hoya San Lázaro.

Inversión y recuperación progresiva

La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ya trabaja en la rehabilitación de las vías con daños más leves y en la planificación de las actuaciones necesarias para recuperar la red viaria más afectada.

La institución insular prevé tramitar contratos de emergencia por un importe superior a los seis millones de euros, una cifra que podría incrementarse conforme avance la evaluación técnica. Estas actuaciones deberán ser elevadas al Consejo de Gobierno y permitirán abordar la reconstrucción, en un proceso que se prolongará durante meses debido a la complejidad de los trabajos.