La Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas en Ingenio acoge el concierto ‘Isla cantora’

La sede de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas en Ingenio acoge mañana jueves, día 26 de marzo, a las 19.00 horas, el concierto ‘Isla cantora’ que protagonizan la cantante Mari Carmen Segura, la flautista Paulina Niemczycka y el guitarrista Kevin González.

El concierto previsto está planteado como un homenaje vivo al legado de Nanino Díaz Cutillas y al canto femenino como memoria, raíz y resistencia en la música canaria. Desde la tradición popular y una mirada contemporánea, la voz de mujer sostiene y transmite identidad, territorio y saberes. La propuesta está incluida en el programa Marzo-Mujer de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario que se desarrolla con la finalidad de poner en valor y visibilizar el papel de las mujeres en la cultura, en este caso musical, de Canarias.

En el concierto ‘Isla cantora’, con entrada gratuita hasta completar aforo, ofrecerá al público un repertorio de temas entre los que figuran Ocho rosas, Arrorró, La Perla, Plena vieja, Flores nuevas, Gran Canaria, Canto al trabajo, Folías, Un día habrá una isla y Sulema, entre otros.

La programación de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas se desarrollará a lo largo de 2026 con carácter regular en su sede, cuyo edificio cedió hace unos años el Ayuntamiento de Ingenio a la Corporación insular y que fue inaugurado en 2020 en la histórica Casa del Obispo ubicada en la zona de El Toril.

Tres referentes en la música en Canarias

Mari Carmen Segura, natural de Valsequillo, es una de las voces más reconocidas del folclore canario, con una trayectoria que la ha consolidado como todo un referente en el panorama musical del archipiélago. Compagina su faceta artística con la docencia como profesora en la Escuela Municipal de Música de Valsequillo, donde lleva años formando a nuevas generaciones y transmitiendo su pasión por la música tradicional canaria.

Su carrera sobre los escenarios ha pasado por formaciones como Encantadoras, un grupo femenino que marcó un antes y después en la música popular de las islas. En la actualidad, brilla como una de las voces solistas de la banda Kanarii, proyecto que comparte junto a Ana Gil y Miriam Reyes, con quienes sigue llevando la música canaria a todos los rincones.

Por su parte, la versatilidad del guitarrista y bajista grancanario Kevin González le ha permitido desenvolverse con naturalidad tanto en el folclore canario como en la música cubana, demostrando un profundo conocimiento de ambos géneros. Es miembro de la agrupación Araguaney, una de las formaciones de referencia en la música tradicional canaria. Además de su labor en Araguaney, ha sido requerido por diversas bandas del circuito musical canario, consolidándose como un instrumentista de confianza en la escena local.

La flautista polaca Paulina Niemczycka recibió formación musical en la Escuela Nacional de Música por la especialidad de Flauta Travesera. Ha participado en varios proyectos orquestales internacionales tanto como miembro de las orquestas como solista. Afincada en Gran Canaria desde 2015, termina los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Continúa su formación con varias ramas musicales, académicamente, con el Máster en Interpretación y Composición de Jazz, por la Universidad Internacional de la Rioja. Su crecimiento musical gira en torno al aprendizaje de la música de raíz canaria y española, habiendo colaborado con diferentes agrupaciones de música tradicional de la isla de Gran Canaria.

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La fundación dedicada al legado de Nanino Díaz Cutillas es una casona del siglo XV que fue antigua sede episcopal y lugar de residencia del primer obispo de la Isla, Don Diego de Muro, que acoge todo el material que atesora el rico legado del popular etnógrafo y periodista canario fallecido en 1988. Cabe recordar que en 2007 el Cabildo de Gran Canaria constituyó la Fundación con la finalidad de potenciar el conocimiento de las tradiciones canarias desde la conservación, catalogación y custodia de la obra y el legado artístico e intelectual del popular periodista y folclorista. El trabajo de su inventario ha permitido hasta la fecha registrar más de 4.000 objetos de diversa naturaleza, que constituyen el grueso del fondo de la colección.