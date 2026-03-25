Gran Canaria continúa en emergencia por riesgo de inundaciones mientras Tenerife baja a alerta
El Gobierno de Canarias mantiene la emergencia en Gran Canaria por riesgo de inundaciones, mientras Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera pasan a alerta, y Fuerteventura y Lanzarote siguen en prealerta
El Gobierno de Canarias mantiene a Gran Canaria en situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales tras el paso de la borrasca Therese, mientras que Tenerife ha descendido a nivel de alerta junto a El Hierro, La Palma y La Gomera. Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote continúan en situación de prealerta.
La Dirección General de Emergencias actualizó el estado de la situación a partir de las 01:30 horas de este miércoles, con base a los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones (PEINCA).
Lluvias intensas sobre terreno saturado
El archipiélago se encuentra aún bajo la influencia del centro de la borrasca, lo que está generando precipitaciones desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden descargar con intensidad de forma localizada.
Las lluvias están siendo especialmente significativas en el norte de Tenerife y en el este y sur de Gran Canaria, donde el terreno ya se encuentra saturado tras varios días de precipitaciones. Esta situación ha favorecido inundaciones puntuales y desbordamientos en distintos puntos de ambas islas.
Durante las últimas horas se han registrado acumulados relevantes, con hasta 60 milímetros en una hora en la zona de Tacoronte y alrededor de 30 milímetros en diversos municipios del norte de Tenerife, especialmente en el entorno del Valle de La Orotava.
Previsión de nuevas precipitaciones
La previsión meteorológica apunta a que las lluvias continuarán durante la jornada, con especial incidencia en la isla de La Palma, donde se esperan precipitaciones persistentes, sobre todo en el norte y el este.
El Gobierno de Canarias mantiene activados los mecanismos de vigilancia y seguimiento ante la evolución del temporal, que continúa dejando incidencias en infraestructuras, carreteras y zonas urbanas.
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