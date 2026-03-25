Las lluvias en Telde dejan una casa en el aire en la zona de El Moreno

Las intensas lluvias que han descargado sobre Telde han mostrado su faceta más destructiva en el barrio de El Moreno, un núcleo vinculado tradicionalmente a la agricultura y la ganadería y localizado cerca de Cazadores. Lo que comenzó como el alivio de ver correr los barrancos tras años de sequía se ha transformado en una situación de emergencia habitacional debido a la inestabilidad del terreno. El operativo de seguridad, compuesto por la Policía Local, Protección Civil, operarios y técnicos de Obras Públicas apoyados por una unidad de drones, detectó una situación crítica en la que el hundimiento del suelo por la cantidad de agua caída, que aflojó la tierra hasta el punto de generar un corrimiento y dejar el balcón de una vivienda suspendido en el vacío.

Ante el riesgo inminente de derrumbe, las autoridades procedieron al precinto de esta primera vivienda, cuya propietaria —una mujer de unos cincuenta años que ya había alertado de ruidos estructurales durante la noche— ha tenido que ser realojada en casa de un familiar. La intervención no se detuvo ahí, ya que los técnicos procedieron a precintar una segunda casa deshabitada localizada en el mismo barrio y se estaban evaluando una tercera edificación en el pago teldense. Esta zona de laderas, extremadamente húmeda y con la tierra ya saturada por el agua, presenta un escenario de gran vulnerabilidad ante la previsión de nuevos chubascos que pueden continuar este miércoles.

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Solidaridad vecinal

A pesar de la tensión, la solidaridad no tardó en aparecer entre los vecinos de la zona. Durante la noche del martes, ciudadanos anónimos se acercaron al lugar para entregar alimentos tanto a los damnificados como a sus animales, reforzando el apoyo de los servicios sociales en un momento de total incertidumbre para estas familias. Mientras tanto, el cauce de los barrancos principales como el de Telde continúa bajo vigilancia, aunque con un caudal algo menor, tras haber arrastrado incluso algún vehículo en zonas próximas como Los Cernícalos.