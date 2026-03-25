Luz verde al plan de ordenación de los recursos naturales Nublo-Tamadaba
El documento afecta a espacios protegidos ubicados en municipios de Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Vega de San Mateo
LP/DLP
El Cabildo de Gran Canaria ha dado luz verde al Proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Nublo-Tamadaba y a su Estudio Ambiental Estratégico. El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno Insular a propuesta del área de Política Territorial y Paisaje, deberá ser elevado ahora al pleno para su aprobación inicial y posterior apertura de un periodo de información pública de dos meses.
El plan afecta directamente a espacios protegidos como el Parque Natural de Tamadaba, el Parque Rural del Nublo, la Reserva Natural Integral de Inagua y el Monumento Natural del Roque Nublo, abarcando territorios de los municipios de Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Vega de San Mateo.
Participación pública
Tras su paso por el pleno, el documento será sometido de forma simultánea a los trámites de información pública, audiencia y consulta a las administraciones afectadas, tanto del ámbito insular como autonómico y estatal, además de los ayuntamientos implicados.
El proceso también contempla la participación de colectivos sociales y ambientales representativos, entre ellos Ben Magec-Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace, SEO/BirdLife, el Grupo Ecologista Turcón y la Asociación Ecología y Libertad.
- Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
- La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
- Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
- El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
- ¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
- Dinko Horkas: el número uno de la UD Las Palmas y la próxima gran venta por diez millones
- La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán
- Operación contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria: 17 detenidos por tráfico de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal