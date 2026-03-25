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Luz verde al plan de ordenación de los recursos naturales Nublo-Tamadaba

El documento afecta a espacios protegidos ubicados en municipios de Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Vega de San Mateo

Tamadaba.

Tamadaba. / David Delfour.

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha dado luz verde al Proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Nublo-Tamadaba y a su Estudio Ambiental Estratégico. El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno Insular a propuesta del área de Política Territorial y Paisaje, deberá ser elevado ahora al pleno para su aprobación inicial y posterior apertura de un periodo de información pública de dos meses.

El plan afecta directamente a espacios protegidos como el Parque Natural de Tamadaba, el Parque Rural del Nublo, la Reserva Natural Integral de Inagua y el Monumento Natural del Roque Nublo, abarcando territorios de los municipios de Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Vega de San Mateo.

Participación pública

Tras su paso por el pleno, el documento será sometido de forma simultánea a los trámites de información pública, audiencia y consulta a las administraciones afectadas, tanto del ámbito insular como autonómico y estatal, además de los ayuntamientos implicados.

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El proceso también contempla la participación de colectivos sociales y ambientales representativos, entre ellos Ben Magec-Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace, SEO/BirdLife, el Grupo Ecologista Turcón y la Asociación Ecología y Libertad.

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