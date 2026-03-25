Morales confirma que la borrasca Therese "pierde fuerza", pero Gran Canaria sigue en alerta por desprendimientos y pide máxima precaución
La isla sigue en alerta por riesgos en las carreteras y posibles desprendimientos, a pesar de la mejora en las condiciones meteorológicas
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha proporcionado una actualización sobre la evolución de la borrasca Therese y su impacto en la isla tras reunión de coordinación de Emergencias que tuvo lugar durante la tarde del miércoles. Destacó que, aunque la borrasca ha perdido fuerza, aún se mantienen algunos efectos, como el paso de un pequeño núcleo convectivo sobre la isla, con un impacto limitado.
Las previsiones meteorológicas para esta tarde y noche apuntan a que la inestabilidad continuará, pero las lluvias serán débilmente asociadas al alisio, sin previsión de efectos significativos para el fin de semana.
En cuanto a la situación de los barrancos y las presas, Morales informó que la evolución es favorable. Los caudales han disminuido de manera significativa, y no se esperan más aliviaderos importantes en las próximas horas.
Respecto a las carreteras, el presidente del Cabildo indicó que 15 vías permanecen cortadas, aunque este número ha bajado respecto a la pasada madrugada. A pesar de que se sigue trabajando para abrir más accesos a partir de mañana, el acceso al interior de la isla sigue siendo peligroso, especialmente en la zona de la cumbre, debido al riesgo de desprendimientos.
Morales insistió en la necesidad de tomar precauciones al transitar por estas áreas, y aunque no se prohíbe el acceso, advirtió que las condiciones de las carreteras y el riesgo de desprendimientos suponen un peligro importante para la seguridad de los residentes y visitantes.
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