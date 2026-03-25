La propuesta de renovación de los kioscos de Meloneras abre la puerta a dos plantas subterráneas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana impulsa una modificación urbanística para ordenar y modernizar los kioscos de Meloneras sin aumentar la superficie que ocupan en el paseo marítimo. La actuación plantea una reorganización de la edificabilidad para mejorar el funcionamiento de estos espacios comerciales, manteniendo intactos tanto la huella ya ocupada como el volumen global de las construcciones. Según explica el Ayuntmiento, la altura de los kioscos segurá siendo de seis metros, pero sí podrán construir dos plantas bajo rasante.

La propuesta busca dar cobertura legal y encaje urbanístico a una realidad ya existente en una de las zonas turísticas más transitadas del municipio. Según recoge el expediente, la intervención permitirá optimizar el uso de los kioscos, mejorar su organización en altura y reforzar la accesibilidad y la seguridad del entorno, sin consumir más suelo ni alterar el paseo. La iniciativa se apoya además en la recuperación de la vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras la anulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), con el objetivo de ordenar la actividad comercial ya implantada en este tramo de Meloneras.

Sin coste para el Consistorio

El documento municipal añade que la actuación no supondrá coste para el Ayuntamiento, ya que las intervenciones correrán a cargo de los promotores. También prevé ingresos para la administración local mediante tasas e impuestos vinculados a la ejecución de las obras y al incremento de edificabilidad.

La tramitación de esta modificación urbanística se remonta a 2021, cuando el expediente fue promovido a instancia del promotor. Desde entonces ha pasado por un proceso administrativo y ambiental de más de cuatro años. En diciembre de ese año se acordó impulsar la iniciativa e iniciar la evaluación ambiental estratégica simplificada, mientras que en marzo de 2023 se emitió el informe ambiental estratégico favorable y se aprobó inicialmente la propuesta, sometiéndola a información pública.

Paseo de Meloneras con los kiosco de fondo. / LP/DLP

Durante ese recorrido, la iniciativa fue ajustada a partir de informes sectoriales y alegaciones, con cambios orientados a reforzar su encaje en el planeamiento vigente y mantener el equilibrio entre la mejora de la actividad económica y el respeto al entorno. El texto municipal sostiene que esa revisión permitió adecuar los parámetros urbanísticos sin alterar la ocupación del paseo.

La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, defendió que la medida busca «ordenar mejor el espacio que ya existe», garantizando «seguridad, calidad urbana y actividad económica». Añadió además que la modificación servirá para «clarificar las reglas, evitar usos inadecuados del espacio público y dar seguridad tanto a la actividad económica como al conjunto del paseo». Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que la mejora de las zonas comerciales forma parte de la estrategia municipal para elevar la calidad de los espacios turísticos, dinamizar la actividad económica y reforzar el tejido comercial del municipio.