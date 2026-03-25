Así queda el mapa de carreteras en Gran Canaria: reaperturas, cierres y desprendimientos por la borrasca Therese

La borrasca Therese continúa dejando un amplio impacto en la red viaria de Gran Canaria, con numerosas carreteras afectadas por desprendimientos, cierres preventivos e incidencias derivadas de las lluvias y la inestabilidad del terreno, especialmente en zonas de cumbre y medianías.

Según ha informado el Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, al menos una decena de vías han registrado desprendimientos de piedras, lo que ha obligado a intervenir en carreteras clave del interior de la isla como la GC-60, una de las principales conexiones hacia Tejeda, así como en otras vías como la GC-602, GC-504, GC-421, GC-153, GC-42, GC-324, GC-219, GC-20 y GC-350.

A estos incidentes se suman cierres preventivos, especialmente en tramos sensibles como la GC-200 a su paso por Andén Verde y Tirma, una vía especialmente expuesta a caídas de rocas por su trazado junto a acantilados. También se mantienen bajo vigilancia otras carreteras como la GC-231 y la GC-606.

Además, el Servicio de Carreteras ha comunicado diversas incidencias en vías del interior como la GC-210 en los tramos La Aldea-Artenara y Tejeda-Artenara, así como en la GC-205, GC-505, GC-608, GC-400 y GC-550, donde se han detectado problemas relacionados con acumulación de agua, obstáculos en la vía o dificultades de circulación.

Especial incidencia en cumbres y medianías

La mayor parte de las afecciones se concentra en zonas de cumbre y medianías, donde la combinación de lluvias intensas y terreno inestable ha favorecido los desprendimientos. Estas áreas, caracterizadas por carreteras estrechas y con fuerte pendiente, presentan mayor riesgo en episodios meteorológicos adversos.

Los equipos de conservación trabajan para despejar las vías y restablecer la circulación lo antes posible, aunque se mantiene la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia el interior de la isla.

Estas incidencias se suman al resto de efectos de la borrasca Therese en Gran Canaria, que mantiene activado el nivel 2 de emergencia y ha provocado también crecidas en barrancos y daños en infraestructuras.