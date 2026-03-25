San Bartolomé de Tirajana recupera las actividades y reabre parques e instalaciones

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, ha resuelto que el municipio ya puede recuperar la normalidad y desde las cinco de esta tarde de miércoles ha resuelto dejar sin efecto los decretos que dictó el 18 y 19 de marzo ante la declaración de situación de alerta por fenómenos meteorológicos adversos vinculados a la Borrasca Therese.

En ese sentido, la resolución firmada por el alcalde autoriza la reapertura y reanudación de las actividades que fueron suspendidas, como los servicios de temporada (hamacas, sombrillas, kioscos) en las playas; los chiringuitos, mesones, atracciones de feria o similares relacionados con el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026; también los actos previstos en el programa del Carnaval, como el Carnaval Canino, la Gala Drag y el posterior mogollón, el Rescate de la Sardina, el Carnaval al Sol, la Gala del Turista y el posterior mogollón.

También se autoriza la reapertura y la reanudación de las actividades en las instalaciones deportivas municipales y en los parques públicos, instalaciones recreativas y zonas de esparcimiento al aire libre.

Asimismo permite la reapertura de las áreas recreativas de la zona alta y de medianías del municipio, y deja sin efecto la recomendación que se realizó a los usuarios y propietarios de embarcaciones en el litoral del municipio

No obstante, el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez ha decidido mantener activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) hasta el total restablecimiento de la normalidad.

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En su resolución, el alcalde considera que las condiciones meteorológicas han evolucionado favorablemente y tras una jornada sin incidencias significativas conviene proceder a la reanudación de la actividad municipal ordinaria manteniendo la coordinación preventiva que establece el PEMU.