San Mateo encara la vuelta a la normalidad tras la borrasca Therese, con 200 vecinos de La Yedra aún aislados por los desprendimientos

La Vega de San Mateo afronta este miércoles una jornada de transición tras los momentos más complicados que ha dejado el paso de la borrasca Therese por el municipio. Según explicó la alcaldesa, Davinia Falcón, desde la tarde de este martes dejó de llover y los esfuerzos se concentran en la limpieza de las carreteras afectadas por desprendimientos, con la intención de que la vía pueda quedar operativa entre hoy y mañana para recuperar la normalidad lo antes posible.

La situación más delicada se mantiene en La Yedra, donde alrededor de 200 vecinos permanecen incomunicados, al estar cortados sus dos accesos, tanto por Utiaca como por La Cruz. Carreteras del Cabildo de Gran Canaria publicaba este miércoles el mapa de afecciones en las carreteras de la isla por la borrasca, en las que se incluía el cierre de la GC-421 a la altura de La Yedra, en Vega de San Mateo.

Una situación excepcional

Mientras no se restablezca el paso, los vecinos están dejando los coches fuera y accediendo a sus casas a pie. Es el caso de Óscar, residente de toda la vida en la zona, que relata que llevan aislados desde este martes a la espera de que se resuelva la situación. Explica que familiares les están ayudando con lo necesario, acercándoles medicamentos y comida, y asegura que nunca había visto algo igual en el barrio. Su deseo, resume, es que la situación remita cuanto antes.

También María, nacida y criada en La Yedra, reconoce que el martes vivió horas de especial nerviosismo. El motivo está en el recuerdo de lo ocurrido hace 19 años, cuando una riada se llevó parte de su casa. Por eso, cuenta, la lluvia de las últimas horas le devolvió una sensación de angustia que conoce bien. Aun así, subraya la otra cara del episodio: la necesidad de agua en una isla castigada por la sequía. «Que llueva, pero que no pase nada», resume. La incomunicación ha tenido además consecuencias directas en la vida cotidiana: esta mañana su marido tenía cita en el cardiólogo, pero no pudieron acudir con normalidad porque él no puede recorrer caminando la distancia que separa la vivienda del lugar donde han dejado el coche.

El paso de la borrasca Therese en San Mateo. / LP/DLP

Gran Canaria mantiene la emergencia

El contexto general del episodio ha estado marcado por la activación de distintos avisos y planes de emergencia. El Gobierno de Canarias declaró el 21 de marzo la alerta por desprendimientos en Gran Canaria y elevó también la situación por riesgo de inundaciones, al advertir de incidencias por caída de piedras, ramas y tierra en carreteras, además de crecidas y desbordes de barrancos. Este miércoles la Dirección General de Emergencias mantenía a Gran Canaria en situación de emergencia por inundaciones y en alerta por lluvias, dentro del episodio asociado a Therese.

En el plano estrictamente municipal, el Ayuntamiento de Vega de San Mateo ha venido informando a través de sus canales oficiales de desprendimientos en distintos puntos del municipio y de la necesidad de seguir extremando la precaución. Zonas, como Utiaca, La Yedra, Era del Piquillo, Las Longueras de Las Lagunetas y La Cruz del Herrero reportaron problemas en el suministro de agua de abasto, donde se estuvo trabajando desde Canaragua para restablecer el servicio. Asimismo, entre las novedades el Consistorio anunció además una reunión informativa en Las Lagunetas este miércoles 25 de marzo a las 18.00 horas, presentada como un encuentro para “informar, escuchar y avanzar juntos en la recuperación de la normalidad” en una de las vías más afectadas por el temporal. También notificó el corte de la GC-153, carretera de La Bodeguilla, por desprendimiento y por encontrarse intransitable.

De momento, el municipio mantiene la cautela. Aunque la lluvia ha dado tregua, San Mateo sigue pendiente de que las carreteras recuperen la seguridad suficiente para devolver la normalidad a barrios que, como La Yedra, continúan hoy resistiendo entre barro, desprendimientos y caminos cortados.