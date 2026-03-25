Santa Brígida afronta una jornada más tranquila tras la borrasca, aunque mantiene cerrada la GC-324

Santa Brígida encara este miércoles una jornada de mayor tranquilidad después de los días más complicados por el paso de la borrasca Therese. Según explica el concejal de Seguridad, Adrián Camacho, desde ayer por la tarde la situación se ha estabilizado en el municipio y la noche transcurrió sin incidencias, lo que ha permitido rebajar algo la tensión de las últimas horas y centrar los esfuerzos en la recuperación de las zonas afectadas.

Aun así, el municipio sigue pendiente de varias actuaciones importantes. La principal afección continúa localizándose en la GC-324, que permanece cerrada porque está “totalmente afectada”, según detalló el edil. La actuación sobre esta carretera será precisamente una de las prioridades inmediatas del Ayuntamiento en los próximos días, junto a la inspección de otras vías que han perdido firme como consecuencia de la lluvia y la escorrentía.

Pendientes del barranco de La Angostura

Otra de las situaciones más complicadas del día se localiza en El Pozo Martel, Las Laderas, El Pilón y La Montañeta, donde varios vecinos han quedado incomunicados tras la caída de un muro sobre la carretera, un derrumbe que además ha arrastrado un poste de alumbrado. Sin embargo, el concejal asegura que no están incomunicados por completo, ya que sí existe paso a pie, aunque la circulación rodada sigue interrumpida. Otro de los puntos en los que se mantiene la atención está en el barranco de La Angostura, donde el agua continúa corriendo y donde, por el momento, no se puede trabajar directamente. La intención municipal es intervenir también en esta zona en cuanto las condiciones lo permitan y pueda hacerse con seguridad.

El municipio venía de una jornada especialmente compleja. Durante el martes, el Ayuntamiento acumuló cerca de medio centenar de incidencias relacionadas con desprendimientos, cortes de carreteras, caída de árboles, farolas y muros, además de inundaciones en viviendas, sobre todo en garajes y sótanos. Entre los episodios más relevantes figuró la afección a la GC-324, a la altura del entorno de Las Meleguinas, así como diversos problemas en otros puntos del término municipal.

La familia de la vivienda de Las Meleguinas, a salvo

Entre los episodios que más preocupación generaron ayer figuró el de una vivienda afectada en Las Meleguinas, donde se estudió la posibilidad de desalojar a sus ocupantes tras el derrumbe de parte de la fachada. Finalmente, según confirmó este miércoles el concejal, los vecinos se marcharon a casa de un familiar, por lo que no fue necesario alojarlos en ningún recurso del Ayuntamiento.

Con este escenario, Santa Brígida encara ahora una fase menos crítica, marcada por la revisión de daños y la recuperación progresiva de la normalidad. Aunque la noche ha dado un respiro, el municipio sigue pendiente de asegurar carreteras, reparar los puntos más dañados y actuar en aquellas zonas donde el agua todavía impide trabajar.