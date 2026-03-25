¡No te pierdas Sansa XL! Participa en el sorteo de LA PROVINCIA y disfruta de la fiesta en Maspalomas

LA PROVINCIA lanza un exclusivo sorteo para sus lectores: cinco entradas dobles para asistir a uno de los eventos más esperados de la primavera en Gran Canaria, a Sansa XL White Edition, que se celebrará el próximo 4 de abril, en una de las mejores ubicaciones del sur de la isla, en Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana.

Más que una simple fiesta, Sansa XL se define como una comunidad y una experiencia transformadora. Tras reunir a cerca de 3.000 personas el pasado verano, esta nueva edición promete marcar un antes y un después en la escena musical al aire libre de Canarias.

El evento tendrá lugar en el Aeródromo de Maspalomas, en un entorno abierto y sin límites, desde las 15:00 hasta la medianoche. Una jornada completa en la que la música, la energía colectiva y el espíritu “white edition” se fusionarán para ofrecer una experiencia única.

Bajo el lema “Despegamos más alto que nunca”, Sansa XL refuerza su identidad como punto de encuentro para quienes buscan algo más que ocio: una conexión con la música, el entorno y las personas.

Porque, como ya es lema entre sus seguidores:

“Sin Sansa no hay paraíso.”

¿Cómo participar en el sorteo?

Los lectores podrán registrarse desde hoy. Participar es rápido, gratuito y sencillo. Solo tienes que seguir los pasos a seguir:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate ahora mismo, es gratis y únete a nuestra comunidad. Ser mayor de edad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El miércoles 1 de abril se celebrará el sorteo oficial de las 5 entradas dobles. Ese mismo día, La Provincia se pondrá en contacto con los ganadores a través de los datos registrados en su perfil de usuario.

Para garantizar la correcta comunicación, se recomienda revisar y actualizar la información personal en la sección 'Mi cuenta' antes de la fecha del sorteo.

Vivir una gran experiencia siempre sabe mejor cuando es en compañía… y si es en Sansa XL White Edition, mucho mejor. ✨

¡No dejes pasar la oportunidad de ganar tu entrada doble y despegar hacia un día inolvidable!