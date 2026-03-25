Telde refuerza su festival de cine dando importancia a la canariedad de la mano de Antonia San Juan y Adolfo Rodríguez

El Festival de Cine de Telde celebrará su cuarta edición del 6 al 18 de julio de 2026, consolidándose como un referente del cine hecho en Canarias. El evento, centrado en la creación de cortometrajes en solo siete días, reunirá a profesionales, artistas y aficionados en un entorno de convivencia y creatividad.

Autoridades del Ayuntamiento de Telde junto a Carlos Alberto Mejías en la presentación de su festival de cine / Ayuntamiento de Telde

La sección principal, “Telde Rueda en 7 Días”, se desarrollará del 8 al 15 de julio, con la temática “Canariedad”, el leitmotiv se desvelará el primer día. Este año, el festival amplía sus premios hasta los 2.500 euros en 14 categorías, incorporando galardones como “Memorias de Telde”, “Miradas Sociales”, “Documental y Cine Experimental” y “Mejor Cortometraje Joven”.

El programa se completa con talleres formativos (6 y 7 de julio), proyecciones el día 16 en el Teatro Municipal, una exhibición maratón el 17 en San Juan y la gala final el 18.

El festival está producido y dirigido por el cineasta Carlos Alberto Mejías, resaltó “con los nuevos premios queremos defender un cine valiente que tenga algo que decir.”

Telde apuesta por la cultura realzando su festival de cine

La gala estará presentada por Antonia San Juan y Adolfo Rodríguez, con la participación de la artista invitada Julia Rodríguez.

El concejal de Cultura, Juan Martel, destacó que “este festival no solo impulsa el talento audiovisual, sino que fortalece nuestra identidad y proyecta la imagen de Telde como una ciudad viva, creativa y comprometida con su cultura. Es una oportunidad única para que creadores y ciudadanía se encuentren y construyan juntos”.

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subrayó que “iniciativas como el Festival de Cine de Telde generan dinamismo cultural y social, además de posicionar al municipio como un referente en el ámbito cultural de Canarias. Apostar por la cultura es apostar por el desarrollo y el futuro de nuestra ciudad”.