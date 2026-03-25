Vandalismo en Ingenio: El robo de cableado deja a Lomo Juan sin alumbrado público
El Ayuntamiento de Ingenio hace un llamamiento a la responsabilidad y la colaboración vecinal
La sustracción de cableado del alumbrado público registrada en las últimas noches por la zona de la calle Bentayga de la Villa de Ingenio, ha dejado sin servicio a buena parte del barrio de Lomo Juan, tras verse afectada la línea general de suministro.
Estos hechos, considerados actos incívicos de especial gravedad, han provocado la interrupción de un servicio básico, generando molestias y preocupación entre la población residente, además de afectar a la seguridad en la zona.
Desde la Concejalía de Servicios Públicos se quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse, solicitando la colaboración de la ciudadanía para que, ante cualquier movimiento o actuación sospechosa, se contacte de inmediato con la Policía Local de Ingenio.
Desde el área municipal se recuerda que estos actos contra un servicio público no solo suponen un perjuicio económico, sino que afectan directamente al bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad.
- Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
- La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
- Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
- El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
- ¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
- Dinko Horkas: el número uno de la UD Las Palmas y la próxima gran venta por diez millones
- La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán
- Operación contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria: 17 detenidos por tráfico de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal