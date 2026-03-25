Vandalismo en Ingenio: El robo de cableado deja a Lomo Juan sin alumbrado público

La sustracción de cableado del alumbrado público registrada en las últimas noches por la zona de la calle Bentayga de la Villa de Ingenio, ha dejado sin servicio a buena parte del barrio de Lomo Juan, tras verse afectada la línea general de suministro.

Estos hechos, considerados actos incívicos de especial gravedad, han provocado la interrupción de un servicio básico, generando molestias y preocupación entre la población residente, además de afectar a la seguridad en la zona.

Desde la Concejalía de Servicios Públicos se quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse, solicitando la colaboración de la ciudadanía para que, ante cualquier movimiento o actuación sospechosa, se contacte de inmediato con la Policía Local de Ingenio.

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Desde el área municipal se recuerda que estos actos contra un servicio público no solo suponen un perjuicio económico, sino que afectan directamente al bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad.