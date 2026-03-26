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Agüimes revive la Pasión de Orlando Hernández con más de un centenar de vecinos en su casco histórico

La puesta en escena se desarrollará en tres espacios emblemáticos del municipio, el Parque de los Moros, la Plaza de San Antón y la Plaza del Rosario, donde culmina

Agüimes revive la Pasión de Orlando Hernández con más de un centenar de vecinos en su casco histórico

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Agüimes revive la Pasión de Orlando Hernández con más de un centenar de vecinos en su casco histórico / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Agüimes

El municipio de Agüimes se prepara para una de sus citas más esperadas de la Semana Santa. Mañana, día 27 de marzo a partir de las 20.00 horas, el casco histórico de la Villa se transformará en el escenario vivo de 'La Pasión', una representación teatral que cuenta con casi 30 años de historia y que este año moviliza a más de un centenar de personas entre actores, figurantes y equipo técnico. Bajo la dirección de José Oliva, actor profesional que cumple su segundo año al frente del proyecto, la obra busca este año una interpretación más personal por parte de los vecinos, huyendo de las imitaciones de ediciones anteriores para que cada participante aporte su propia esencia al personaje.

La representación mantiene el guion original de Orlando Hernández Martínez, una pieza clave del patrimonio artístico local que se diferencia de otras pasiones por su enfoque humanista y la inclusión de personajes no bíblicos que actúan como vehículos de fe. La puesta en escena se desarrollará en tres espacios emblemáticos del municipio: comenzará en el Parque de los Moros con las escenas previas a la entrada en Jerusalén —que este año presentan una disposición escenográfica renovada por motivos de seguridad—, continuará en la Plaza de San Antón con la condena de Jesús, y culminará en la Plaza del Rosario, donde tendrán lugar los momentos más sobrecogedores de la crucifixión y la resurrección.

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Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el notable relevo generacional. El director señala con orgullo que la juventud de Agüimes no participa por compromiso familiar, sino por una verdadera afición al teatro y a sus tradiciones, integrándose junto a los veteranos en un esfuerzo colectivo que define la identidad del pueblo. Con el último ensayo general ya en marcha y la escenografía lista en las calles, Agüimes espera volver a congregar a miles de personas en una noche donde la cultura, la fe y el legado de Orlando Hernández volverán a ser los grandes protagonistas.

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