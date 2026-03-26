Antonio Morales destaca la recuperación progresiva de Gran Canaria tras la borrasca Therese y agradece la labor de emergencias
El presidente del Cabildo asegura que ya ha pasado la tormenta tras los intensos días de lluvias y fuertes vientos que afectaron a la isla
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado que “la tormenta ha pasado”, en referencia al episodio meteorológico que ha afectado a la isla durante los últimos días. Tras una semana marcada por la borrasca Therese, Gran Canaria inicia ahora una recuperación progresiva de la normalidad.
El temporal ha estado caracterizado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y fenómenos convectivos, que provocaron precipitaciones concentradas en cortos periodos de tiempo. Esta situación generó múltiples incidencias, como el desbordamiento de barrancos, el alivio de presas y el aislamiento de varios barrios en distintos puntos del territorio.
Un amplio despliegue humano frente a la emergencia
Para hacer frente a esta situación, entre 1.500 y 2.000 personas participaron en el dispositivo de respuesta. Morales destacó especialmente la implicación de estos profesionales, que trabajaron de forma ininterrumpida durante días para garantizar la seguridad de la población.
El presidente insular subrayó el esfuerzo realizado por los equipos de emergencias, servicios públicos y personal implicado, que actuaron en condiciones complicadas tanto de día como de noche. Según indicó, su actuación ha sido clave para minimizar los efectos del temporal.
Coordinación institucional y reconocimiento social
Además del trabajo sobre el terreno, Morales valoró positivamente la coordinación entre administraciones, que permitió una respuesta eficaz ante la emergencia. Esta colaboración ha sido determinante para gestionar las incidencias y avanzar en la recuperación.
El presidente del Cabildo también quiso trasladar un mensaje de agradecimiento en nombre de la sociedad grancanaria, reconociendo el compromiso de quienes han estado en primera línea durante la crisis.
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