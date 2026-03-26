Mogán
El carnaval de Mogán arranca con la primera gala senior tras un aplazamiento por la borrasca Therese
La Plaza Negra de Arguineguín acogió el inicio de las carnestolendas con la participación de las Escuelas Artísticas de Mogán y el humorista Maestro Florido
El carnaval Costa Mogán, dedicado a la alegoría El Cabaret, dio comienzo en la noche del miércoles 25 de marzo con la celebración de la primera gala senior de su historia. Este evento puso en valor el talento y la participación de las personas mayores del municipio, combinando humor, música y tradición en una velada muy especial. Inicialmente el arranque del carnaval estaba previsto para el martes 24 de marzo con el encuentro de murgas, pero tuvo que ser suspendido debido a la borrasca Therese. Finalmente, la Plaza Negra de Arguineguín acogió el esperado inicio que logró reunir a numeroso público en un ambiente festivo.
La gala comenzó con una elegante obertura a cargo de las Escuelas Artísticas de Mogán. En concreto, el Grupo de Mujeres del Área de Danza ofreció una cuidada puesta en escena inspirada en la temática de esta edición. El humorista canario Maestro Florido fue el encargado de conducir el acto, aportando su característico estilo cercano y su defensa de la identidad isleña. Durante la velada fue presentando a los distintos participantes, entre ellos el grupo de teatro costumbrista Kenay y Bárbara, que conquistó al público con una actuación inspirada en las tradicionales galas de elección de la reina del carnaval.
Kalipso Sureste y Pepe Benavente
La programación continuó con la actuación de la comparsa Kalipso Sureste, que llenó el escenario de ritmo, color y energía, seguida de la Agrupación Folclórica Los Pescadores, originaria de Arguineguín, que interpretó piezas de música tradicional canaria con letras vinculadas al carnaval. El broche final lo puso la verbena del popular cantante Pepe Benavente, que durante hora y media animó la Plaza Negra con un repertorio de temas muy conocidos y bailables. Entre ellos no faltaron canciones como El Polvorete y versiones de éxitos actuales como Quédate, de Quevedo.
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