Gran Canaria hace inventario de los millonarios daños

Gran Canaria comienza a hacer inventario de los daños que ha dejado Therese a su paso. La consejería de Educación del Gobierno de Canarias estima que harán falta invertir al menos 10 millones para poner al día medio centenar de centros públicos afectados por la borrasca en toda la comunidad, mientras el Cabildo insular habla ya de ocho millones para reponer sus infraestructuras y los ayuntamientos han empezado a recopilar facturas, a la espera de que Madrid apruebe un plan de medidas para aliviar la catástrofe. De momento, una decena de carreteras de la Isla permanece cerrada, y el San Bartolomé de Tirajana y Mogán piden analizar los cambios que está dejando la obra Chira-Soria en el barranco de Arquineguín, tras incomunicar a núcleos de población.

La totalidad de las aulas han vuelto a llenarse de escolares tras el paso de los momentos más crítico de las lluvias. Eso sí, las precipitaciones dejaron secuelas a un total de 24 colegios grancanarios, incluido el CEIP Tagoror, de Santa Lucía de Tirajana, que ya podrá reabrir tras permanecer sin actividad presencial este jueves por filtraciones de agua en la cubierta.

Vías cerradas

Los mayores daños en infraestructuras se centran en las vías de comunicación. Una decena de carreteras permanece cerrada al tráfico en la isla y este viernes se acotará también al tráfico la GC-421, en La Yedra (San Mateo), desde las 08.00 hasta las 16.00 horas, para continuar con su acondicionamiento.

El listado incluye la GC-760 (cerca de Timagada), GC-324 (carretera de Pino Santo-Las Meleguinas), GC-654 (Risco Blanco, por descalce de la plataforma), GC-219 (Fuente Agria, desde Teror hasta Hoya San Lázaro), GC-608 (acceso a La Culata), GC-505 (Cercado de Espino-barranco de Arguineguín), GC-400 (Aríñez), GC-422 (cruce de El Lomito con La Solana de San Mateo), GC-550 (Temisas, en dos tramos por el derrumbe de un muro y el descalce del trazado, que está abierta con limitaciones de paso) y un cierre preventivo de la GC-200 (acceso a Termo).

El Cabildo habla de inyectar al menos ocho millones para reponer las infraestructuras dañadas en estos días. Una cifra que crecerá, cuando sus departamentos y los propios municipios empiecen a presentar sus facturas.

A su vez, y mientras tratan de reponerse de los aguaceros de la última semana, los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán han solicitado una reunión «urgente» con el Cabildo y la empresa Red Eléctrica para analizar las consecuencias detectadas en el barranco de Arguineguín.

Sus alcaldes, Marco Aurelio Pérez y Onalia Bueno, han expresado la necesidad de «revisar las prioridades del proyecto de la Central Hidroeléctrica Chira-Soria, ya que la situación vivida ha evidenciado que varios núcleos de población quedaron incomunicados, una circunstancia que no puede repetirse en futuros episodios meteorológicos adversos».

Los ayuntamientos de los dos municipios turísticos destacan que las obras realizadas en el cauce han modificado la morfología del barranco, «lo que hace imprescindible una revisión integral del sistema de drenaje y de las actuaciones hidráulicas previstas». Además, requieren que se facilite la evacuación del agua, y su posterior mantenimiento y limpieza. Y consideran fundamental garantizar la conexión efectiva con los vecinos de El Caidero, Vento y Huesa Bermeja. Los municipios proponen la creación de un canal de evacuación hacia presas situadas en cotas inferiores, especialmente en San Bartolomé de Tirajana.

Los problemas en La Yedra

El resto de municipios sigue evaluando las medidas necesarias para reparar los servicios dañados. El primer teniente alcalde San Mateo, José Déniz, reconoce que la reposición de La Yedra tras derrumbarse la ladera llevará un tiempo. En este sentido, este viernes está prevista una visita con la empresa pública canaria Gesplan para evaluar y acelerar posibles actuaciones en la zona.

En estos momentos hay una veintena de casas que está amenazada, porque el corrimiento de tierras las ha descalzado. Además, una casa-cueva que no es una residencia habitual para sus dueños sufrió graves desperfectos, mientras se han repuesto otras dos viviendas que quedaron enfangadas por la entrada de agua. Y en Las Lagunetas permanecen los peligros de desprendimientos, al tratarse de paredes verticales.

260 litros en San Mateo

En cuanto a los números que deja este temporal, la consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias contabilizó entre los días 17 y 25 un total de 260,3 litros por metro cuadrado en San Mateo, como máximo en la Isla. Y otros valores máximos de hasta 474 litros en la estación de El Reventón, en Puntagorda (La Palma), por los 394 litros en Breña Baja, 380,3 en Tigalate (La Palma), y 277,4 litros en Frontera (El Hierro). «En algunos casos, estos datos suponen acumulados equivalentes a más de diez veces la precipitación media mensual de marzo, lo que evidencia la magnitud del fenómeno», señala el Ejecutivo regional, con sus propios medidores.

De forma particular, señala que este martes se acumularon hasta 182,3 litros en un día en La Palma, además de superarse los 100 litros en diferentes estaciones de Tenerife y Gran Canaria, lo que pone de manifiesto la intensidad y concentración de las precipitaciones en cortos periodos de tiempo. «En cuanto al viento, se han registrado rachas máximas de hasta 111 kilómetros por hora en estaciones como Malpaso (El Hierro) y Santa Cruz de La Palma, así como valores superiores a los 100 kilómetros por hora en distintos puntos de Gran Canaria y Tenerife, confirmando el carácter adverso del episodio en todo el Archipiélago canario».

Taxis para La Culata

Por su parte, Tejeda ha activado un servicio provisional de taxi para asistir al barrio de La Culata, aislado por un desprendimiento en el acceso por GC-608. De esta forma se intenta facilitar los desplazamientos, y aliviar las molestias. La línea tiene como horario de salidas del barrio a Tejeda a las 6.30, 8.30 y 16.30 horas. Y, desde la gasolinera de Tejeda hacia La Culata, a las 14.30 y 16.00 horas. La prestación corre a cargo de la empresa de transportes interinsular Global. Por otro lado, Firgas ha anunciado también que la presa de El Lomito, en el barrio de Casablanca, presenta una imagen que muchos vecinos aseguran no haber visto en más de 10 años.

Rescate en Santa Brígida

Por último, la policía local de la Villa de Santa Brígida llevó a cabo una «compleja intervención» a las 16.00 horas del miércoles. Los agentes accedieron a una vivienda aislada a través de un sendero desde Los Olivos, transportando alimentos y medicinas a pie durante más de 500 metros en condiciones diversas.

«Para alcanzar la vivienda, intentaron cruzar en varias ocasiones el cauce del barranco, poniendo en riesgo sus vidas. Ante la imposibilidad de acceder con medios mecánicos, debido a la falta de recursos operativos en ese momento, la Policía activó al servicio de Bomberos y exploraron distintas alternativas hasta lograr localizar una vía segura. Finalmente, el operativo se completó con éxito gracias a la coordinación de los efectivos y a la colaboración altruista de un vecino de la zona, trabajador del Complejo Municipal de Deportes, garantizando así el suministro a la familia afectada».

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Los responsables municipales detallan que «el caserío El Estanco cuenta actualmente con un paso a pie abierto a través de una finca desde el puente de hierro, que permite comunicar ambas márgenes del barranco y acceder a la zona donde se encuentran los vehículos, justo por debajo del campo de fútbol». Las labores de limpieza siguen siendo muy complejas debido al lodo, y en estos momentos no es viable el uso de maquinaria pesada en muchas zonas, ya que existe riesgo de hundimiento, según ha destacado el Ayuntamiento de Santa Brígida.